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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 січ, 2021 20:12
andrein написав: osafly написав:
Дедушка козлина старая,не вовремя затеял корректироваться.Только альты немного ожили,он их Титаником тянет на дно.Тут бы флэта дня на два-три хотя бы,вечно все не Слава Богу!
А кто-то говорил, что сигнальная транза неправильная .
Ну я ее трактовал как рост,который после нее собственно и получился..И альты пошли после нее..Сейчас альта кроме EOSа практически не просела критически как раньше,дед сунится на коррекцию..Или оно должно рости безостоновочно??Рост! Рынок в росте..Тогда говорил и сейчас говорю.По альте,надеюсь все только началось.EOS реально раздражает. Но я добрал еще по 2.95-3.05,что слил по 3.67,3.8,3.9 пополнил "потерянное"
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osafly
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Додано: Нед 10 січ, 2021 20:15
Кайф!
Тіко ледащий не шортив біток від 40.
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Додано: Нед 10 січ, 2021 20:20
так...особливо постфактум... понеділок покаже
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DmitryK
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Додано: Нед 10 січ, 2021 20:42
DmitryK написав:
так...особливо постфактум... понеділок покаже
елементарна арихфметика....
Яка ціна ліквідації шорта від 40, якщо задіяний 1% депо?
Тіко ледащий не шортить дєда-пєрдуна...
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Додано: Нед 10 січ, 2021 20:46
Козак-характерник написав:
Кайф!
Тіко ледащий не шортив біток від 40.
Смотри, до стрингов не дошортся
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Аlександр
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Додано: Нед 10 січ, 2021 20:48
Біток на шорт пішов. Падіння?
Я вірю в себе,твердий як ієна.
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Ethereum
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Додано: Нед 10 січ, 2021 20:49
Аlександр написав: Козак-характерник написав:
Кайф!
Тіко ледащий не шортив біток від 40.
Смотри, до стрингов не дошортся
Все по науці, куме! Рівень кредитного плеча 20. Заходжу в позицію 1% депо. Хапаю 1% профіту і тікаю...
1% - 150$.
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Козак-характерник
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Додано: Нед 10 січ, 2021 20:54
Ethereum написав:
Біток на шорт пішов. Падіння?
Я вірю в себе,твердий як ієна.
Час шортити дєда-пєрдуна!
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Козак-характерник
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Додано: Нед 10 січ, 2021 20:56
Ethereum написав:
Біток на шорт пішов. Падіння?
Я вірю в себе,твердий як ієна.
ПА38
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flyman
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Додано: Нед 10 січ, 2021 21:00
Аlександр написав: Козак-характерник написав:
Кайф!
Тіко ледащий не шортив біток від 40.
Смотри, до стрингов не дошортся
я думаю, тут шортяться на 1 чи 2 сатоші і то з плечем
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