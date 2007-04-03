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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 21832184218521862187>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 184
1) дно вже було пройдено
30%
56
2) не нижче 3500
13%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 20:12

  andrein написав:
  osafly написав:Дедушка козлина старая,не вовремя затеял корректироваться.Только альты немного ожили,он их Титаником тянет на дно.Тут бы флэта дня на два-три хотя бы,вечно все не Слава Богу!

А кто-то говорил, что сигнальная транза неправильная . :)


Ну я ее трактовал как рост,который после нее собственно и получился..И альты пошли после нее..Сейчас альта кроме EOSа практически не просела критически как раньше,дед сунится на коррекцию..Или оно должно рости безостоновочно??Рост! Рынок в росте..Тогда говорил и сейчас говорю.По альте,надеюсь все только началось.EOS реально раздражает. Но я добрал еще по 2.95-3.05,что слил по 3.67,3.8,3.9 пополнил "потерянное" :lol:
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 20:15

Кайф! :D Тіко ледащий не шортив біток від 40.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 20:20

так...особливо постфактум... понеділок покаже
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 20:42

  DmitryK написав:так...особливо постфактум... понеділок покаже

елементарна арихфметика.... :D Яка ціна ліквідації шорта від 40, якщо задіяний 1% депо? :D Тіко ледащий не шортить дєда-пєрдуна... :D
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 20:46

  Козак-характерник написав:Кайф! :D Тіко ледащий не шортив біток від 40.

Смотри, до стрингов не дошортся :mrgreen:
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 20:48

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Біток на шорт пішов. Падіння?
Я вірю в себе,твердий як ієна.
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Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 20:49

На морозиво!

  Аlександр написав:
  Козак-характерник написав:Кайф! :D Тіко ледащий не шортив біток від 40.

Смотри, до стрингов не дошортся :mrgreen:

Все по науці, куме! Рівень кредитного плеча 20. Заходжу в позицію 1% депо. Хапаю 1% профіту і тікаю... :D

1% - 150$.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 20:54

Вічний кайф однині!

  Ethereum написав:Біток на шорт пішов. Падіння?
Я вірю в себе,твердий як ієна.

Час шортити дєда-пєрдуна! :D
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 20:56

  Ethereum написав:Біток на шорт пішов. Падіння?
Я вірю в себе,твердий як ієна.

ПА38
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 21:00

  Аlександр написав:
  Козак-характерник написав:Кайф! :D Тіко ледащий не шортив біток від 40.

Смотри, до стрингов не дошортся :mrgreen:

я думаю, тут шортяться на 1 чи 2 сатоші і то з плечем
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flyman
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