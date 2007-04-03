|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 січ, 2021 21:14
flyman написав: Аlександр написав: Козак-характерник написав:
Кайф!
Тіко ледащий не шортив біток від 40.
Смотри, до стрингов не дошортся
я думаю, тут шортяться на 1 чи 2 сатоші і то з плечем
На залишок від минулих ліквідацій
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 9545
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1228 раз.
- Подякували: 1691 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 10 січ, 2021 21:19
Комрады, шортить биткоин - дело опасное и неблагодарное. Лучше откупайте просадку.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 37263
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 901 раз.
- Подякували: 4461 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 10 січ, 2021 21:20
Продаю власну торгову стратегію. Беззбиткову. Ціна 1000$.
Зацікавленим, звертатися в ПП. Передоплата.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 28986
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1987 раз.
- Подякували: 2127 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 січ, 2021 21:20
airmax78 написав:
Лучше откупайте просадку.
так еще рано
ждемс 36700
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 33412
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2642 раз.
- Подякували: 3947 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 10 січ, 2021 21:21
clientage написав: airmax78 написав:
Лучше откупайте просадку.
так еще рано
ждемс 36700
В лонгуста я б не грав.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 28986
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1987 раз.
- Подякували: 2127 раз.
-
- Профіль
-
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 28986
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1987 раз.
- Подякували: 2127 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 січ, 2021 21:26
Козак-характерник написав:
Продаю власну торгову стратегію. Беззбиткову. Ціна 1000$.
Зацікавленим, звертатися в ПП. Передоплата.
А я беру в управление любые монеты под 52 - 104% годовых. Сроком от недели (1 - 2% в неделю). Безубыточный высокочастотный арбитраж, никаких рисков ликвидации.
Востаннє редагувалось Zebra
в Нед 10 січ, 2021 21:26, всього редагувалось 1 раз.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 9545
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1228 раз.
- Подякували: 1691 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 10 січ, 2021 21:26
Козак-характерник написав: clientage написав: airmax78 написав:
Лучше откупайте просадку.
так еще рано
ждемс 36700
В лонгуста я б не грав.
Да тут такие кефирные волны, приятно покачатся было
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 33412
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2642 раз.
- Подякували: 3947 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 10 січ, 2021 21:26
Козак-характерник написав: clientage написав: airmax78 написав:
Лучше откупайте просадку.
так еще рано
ждемс 36700
В лонгуста я б не грав.
Манипуль не дремлет?
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 37263
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 901 раз.
- Подякували: 4461 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 10 січ, 2021 21:28
airmax78 написав:
Манипуль не дремлет?
Маніпуль завжди нє дрємлєт.
Звичайна арихфметика...
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 28986
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1987 раз.
- Подякували: 2127 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|71185
|195828474
|
Нед 10 січ, 2021 21:26
Sidus
|
|7352
|1716217
|
Сер 06 січ, 2021 10:19
ЛОБ
|
|38
|50504
|
|