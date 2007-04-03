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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 січ, 2021 21:28
Zebra написав: Козак-характерник написав:
Продаю власну торгову стратегію. Беззбиткову. Ціна 1000$.
Зацікавленим, звертатися в ПП. Передоплата.
А я беру в управление любые монеты под 52 - 104% годовых. Сроком от недели (1 - 2% в неделю). Безубыточный высокочастотный арбитраж, никаких рисков ликвидации.
а это 1..2% вот ток в высокий сезон(вот сейчас типа)?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 10 січ, 2021 21:29
clientage написав: Zebra написав: Козак-характерник написав:
Продаю власну торгову стратегію. Беззбиткову. Ціна 1000$.
Зацікавленим, звертатися в ПП. Передоплата.
А я беру в управление любые монеты под 52 - 104% годовых. Сроком от недели (1 - 2% в неделю). Безубыточный высокочастотный арбитраж, никаких рисков ликвидации.
а это 1..2% вот ток в высокий сезон(вот сейчас типа)?
Пока нет возможности оценить доходность когда все утрясется, но сейчас такая доходность есть стабильно.
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Zebra
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