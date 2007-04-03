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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2185218621872188>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 184
1) дно вже було пройдено
30%
56
2) не нижче 3500
13%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 21:28

  Zebra написав:
  Козак-характерник написав:Продаю власну торгову стратегію. Беззбиткову. Ціна 1000$. :) Зацікавленим, звертатися в ПП. Передоплата. 8)


А я беру в управление любые монеты под 52 - 104% годовых. Сроком от недели (1 - 2% в неделю). Безубыточный высокочастотный арбитраж, никаких рисков ликвидации.

а это 1..2% вот ток в высокий сезон(вот сейчас типа)?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 21:29

  clientage написав:
  Zebra написав:
  Козак-характерник написав:Продаю власну торгову стратегію. Беззбиткову. Ціна 1000$. :) Зацікавленим, звертатися в ПП. Передоплата. 8)


А я беру в управление любые монеты под 52 - 104% годовых. Сроком от недели (1 - 2% в неделю). Безубыточный высокочастотный арбитраж, никаких рисков ликвидации.

а это 1..2% вот ток в высокий сезон(вот сейчас типа)?

Пока нет возможности оценить доходность когда все утрясется, но сейчас такая доходность есть стабильно.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 21:49

Zebra напишите мне, я вам почему то не могу писать
Diego
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 21:55

Подскажите, как получить новую крипту Symbol за NEM.У меня есть NEM на Kuna, я так понимаю, мне их надо перекинуть на ту биржу, которая поддерживает Airdrop?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 22:21

Дэда, ти куди? :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 22:28

  Козак-характерник написав:Дэда, ти куди? :)


Дед должен на хорошую коррекцию сходить - ниже 30к, а то и 25к
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 22:34

  zРадио написав:
  Козак-характерник написав:Дэда, ти куди? :)


Дед должен на хорошую коррекцию сходить - ниже 30к, а то и 25к

Ниже 30к нельзя, хомяки в панике разбегутся. Их же на 100к гипнотизировали. Так что выкупят просадку. Возможно, не сразу.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 22:41

  zРадио написав:
  Козак-характерник написав:Дэда, ти куди? :)


Дед должен на хорошую коррекцию сходить - ниже 30к, а то и 25к

Пофік з якого рівня торгувати. Я працюю чисто за 1%. :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 22:43

  phantom_systems написав:
  zРадио написав:
  Козак-характерник написав:Дэда, ти куди? :)


Дед должен на хорошую коррекцию сходить - ниже 30к, а то и 25к

Ниже 30к нельзя, хомяки в панике разбегутся. Их же на 100к гипнотизировали. Так что выкупят просадку. Возможно, не сразу.

Пофік на хомяків. Я б в 1$ укатав. Вот смєху то будєт... :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 22:49

Дєнєх давай!

Хтось ще вірить у байки про трейдінг? :mrgreen:

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Козак-характерник
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