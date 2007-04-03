|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 січ, 2021 21:28
Zebra написав: Козак-характерник написав:
Продаю власну торгову стратегію. Беззбиткову. Ціна 1000$.
Зацікавленим, звертатися в ПП. Передоплата.
А я беру в управление любые монеты под 52 - 104% годовых. Сроком от недели (1 - 2% в неделю). Безубыточный высокочастотный арбитраж, никаких рисков ликвидации.
а это 1..2% вот ток в высокий сезон(вот сейчас типа)?
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 33412
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2642 раз.
- Подякували: 3947 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 10 січ, 2021 21:29
clientage написав: Zebra написав: Козак-характерник написав:
Продаю власну торгову стратегію. Беззбиткову. Ціна 1000$.
Зацікавленим, звертатися в ПП. Передоплата.
А я беру в управление любые монеты под 52 - 104% годовых. Сроком от недели (1 - 2% в неделю). Безубыточный высокочастотный арбитраж, никаких рисков ликвидации.
а это 1..2% вот ток в высокий сезон(вот сейчас типа)?
Пока нет возможности оценить доходность когда все утрясется, но сейчас такая доходность есть стабильно.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 9545
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1228 раз.
- Подякували: 1691 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 10 січ, 2021 21:49
Zebra напишите мне, я вам почему то не могу писать
-
Diego
-
-
- Повідомлень: 153
- З нами з: 14.01.15
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 січ, 2021 21:55
Подскажите, как получить новую крипту Symbol за NEM.У меня есть NEM на Kuna, я так понимаю, мне их надо перекинуть на ту биржу, которая поддерживает Airdrop?
-
ishvara
-
-
- Повідомлень: 1603
- З нами з: 09.12.12
- Подякував: 273 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 січ, 2021 22:21
Дэда, ти куди?
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 28991
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1987 раз.
- Подякували: 2127 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 січ, 2021 22:28
Козак-характерник написав:
Дэда, ти куди?
Дед должен на хорошую коррекцию сходить - ниже 30к, а то и 25к
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 9023
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1745 раз.
- Подякували: 3923 раз.
-
- Профіль
-
13
6
3
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 28991
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1987 раз.
- Подякували: 2127 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 січ, 2021 22:43
phantom_systems написав: zРадио написав: Козак-характерник написав:
Дэда, ти куди?
Дед должен на хорошую коррекцию сходить - ниже 30к, а то и 25к
Ниже 30к нельзя, хомяки в панике разбегутся. Их же на 100к гипнотизировали. Так что выкупят просадку. Возможно, не сразу.
Пофік на хомяків. Я б в 1$ укатав. Вот смєху то будєт...
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 28991
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1987 раз.
- Подякували: 2127 раз.
-
- Профіль
-
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 28991
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1987 раз.
- Подякували: 2127 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|71187
|195830281
|
|
|7352
|1716239
|
Сер 06 січ, 2021 10:19
ЛОБ
|
|38
|50504
|
|