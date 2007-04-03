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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 січ, 2021 22:53
Козак-характерник написав:
Пофік на хомяків. Я б в 1$ укатав. Вот смєху то будєт
Толи деньги тебя испоганили, то ли лоханулся ты с криптой по крупному...раньше ты таким токсичным не был. Топил за рост Эфира и излучал позитив. Не Козак ты чуваче. Вже не Козак.
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Kriptogedon
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Додано: Нед 10 січ, 2021 22:59
Kriptogedon написав:
то ли лоханулся
Навпаки. Розкрив всю суть лоховста, що буйним цвітом тут квітне...
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Козак-характерник
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Додано: Нед 10 січ, 2021 23:00
Kriptogedon написав: Козак-характерник написав:
Пофік на хомяків. Я б в 1$ укатав. Вот смєху то будєт
Толи деньги тебя испоганили, то ли лоханулся ты с криптой по крупному...раньше ты таким токсичным не был. Топил за рост Эфира и излучал позитив. Не Козак ты чуваче. Вже не Козак.
коли його побриють то буде про маніпулів скиглити і цитати з біблії строчити) , вже проходили
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yess
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Додано: Нед 10 січ, 2021 23:04
Да ну его, за 1% рисковать на таком рынке. Как сегодня укатали в 35к, так завтра могут сделать 45к.
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phantom_systems
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