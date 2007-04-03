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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2185218621872188

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 184
1) дно вже було пройдено
30%
56
2) не нижче 3500
13%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 22:53

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Козак-характерник написав:Пофік на хомяків. Я б в 1$ укатав. Вот смєху то будєт

Толи деньги тебя испоганили, то ли лоханулся ты с криптой по крупному...раньше ты таким токсичным не был. Топил за рост Эфира и излучал позитив. Не Козак ты чуваче. Вже не Козак.
Kriptogedon
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 22:59

  Kriptogedon написав: то ли лоханулся

Навпаки. Розкрив всю суть лоховста, що буйним цвітом тут квітне... :)
Козак-характерник
2
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 23:00

  Kriptogedon написав:
  Козак-характерник написав:Пофік на хомяків. Я б в 1$ укатав. Вот смєху то будєт

Толи деньги тебя испоганили, то ли лоханулся ты с криптой по крупному...раньше ты таким токсичным не был. Топил за рост Эфира и излучал позитив. Не Козак ты чуваче. Вже не Козак.

коли його побриють то буде про маніпулів скиглити і цитати з біблії строчити) , вже проходили :mrgreen:
yess
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 23:04

  Козак-характерник написав:
  zРадио написав:
  Козак-характерник написав:Дэда, ти куди? :)


Дед должен на хорошую коррекцию сходить - ниже 30к, а то и 25к

Пофік з якого рівня торгувати. Я працюю чисто за 1%. :)

Да ну его, за 1% рисковать на таком рынке. Как сегодня укатали в 35к, так завтра могут сделать 45к.
phantom_systems
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