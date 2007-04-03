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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Zebra
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Додано: Нед 10 січ, 2021 23:41
Zebra написав: Козак-характерник написав:
Цифри затер, щоб не заздрили...
А я не буду затирать цифры, арбитражная система за время в несколько месяцев бета-тестирования на относительно небольших тестовых депозитах. Это даже не окончательная версия. Арбитражная торговля уделывает все остальные виды торговли. Это безубыточная торговля.
Радісно!
Я продаю стратегію власну за 1000$, а Ви заохочуєте населення інвестувати гроші у довірче управління! На кожний товар - свій покупець!
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Козак-характерник
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Додано: Нед 10 січ, 2021 23:53
Козак-характерник написав:
Продаю власну торгову стратегію. Беззбиткову. Ціна 1000$.
Зацікавленим, звертатися в ПП. Передоплата.
Перший пішов! Продано!
Як Зьобра, пасивні відсотки не обіцяю, але 20-150$ настругати можна щодня. В середньому заробіток коливається від 1000$ до 2000$ за місяць. Тому беру за стратегію середньомісячний мінімум - 1000$. Тобто перший місяць працюєте, щоб відбити покупку, а потім вже на себе!
Сидіти біля монітору треба.
Заробіток активний, а не пасивний.
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Козак-характерник
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Додано: Пон 11 січ, 2021 00:02
Козак-характерник
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yess
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Додано: Пон 11 січ, 2021 00:08
Козак-характерник написав:
Як Зьобра, пасивні відсотки не обіцяю,
Я что-то пропустил? Не вижу предложений от Зебры управлять моим капиталом)))
А каким объемом нужно работать что бы вернуть штуку за месяц как ты тут уверяешь? И как ведет себя твоя стратегия при росте/падении или флэте? Подозреваю что после оплаты вылезут нюансы о которых почему то заранее не говорится))
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Kriptogedon
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Додано: Пон 11 січ, 2021 00:11
Козак-характерник написав:
Сидіти біля монітору треба.
Заробіток активний, а не пасивний.
Козаче, в моєму випадку сидіти біля монітору не потрібно, все робиться на серверах цілодобово. За 3 роки трейдерства, я зрозумів, що це все фігня, ті хто крутять об'ємами на біржах, заробили їх на арбітражі - їм все одно в яку сторону йде ціна, їм краще щоб вона частіше пульсувала, утворюючи цінові розриви.
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Zebra
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Додано: Пон 11 січ, 2021 00:15
Zebra написав: Козак-характерник написав:
Сидіти біля монітору треба.
Заробіток активний, а не пасивний.
Козаче, в моєму випадку сидіти біля монітору не потрібно, все робиться на серверах цілодобово. За 3 роки трейдерства, я зрозумів, що це все фігня, ті хто крутять об'ємами на біржах, заробили їх на арбітражі - їм все одно в яку сторону йде ціна, їм краще щоб вона частіше пульсувала, утворюючи цінові розриви.
Я розумію і радий за Вас! Але мені і мого заробітку вистарчає...
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Козак-характерник
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Додано: Пон 11 січ, 2021 00:23
Козак-характерник написав: Zebra написав: Козак-характерник написав:
Сидіти біля монітору треба.
Заробіток активний, а не пасивний.
Козаче, в моєму випадку сидіти біля монітору не потрібно, все робиться на серверах цілодобово. За 3 роки трейдерства, я зрозумів, що це все фігня, ті хто крутять об'ємами на біржах, заробили їх на арбітражі - їм все одно в яку сторону йде ціна, їм краще щоб вона частіше пульсувала, утворюючи цінові розриви.
Я розумію і радий за Вас! Але мені і мого заробітку вистарчає...
Ти зливаєш депозити. Вносиш нові, намагаючись відігратися. Треба зупинитися.
Якщо в тебе серйозний депозит, я можу його підключити на 2 біржах по API твої аккаунти - ти будеш бачити весь процес, але раз на тиждень пересилати мені 50% профіту, який буде наторгований на обертах. Це біля 100-200%% річних. Потрібні ліквідні монети (бажано BTC, ETH, LTC, XRP, EOS, BCH ...) або USDT.
Востаннє редагувалось Zebra
в Пон 11 січ, 2021 00:26, всього редагувалось 1 раз.
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Zebra
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Додано: Пон 11 січ, 2021 00:23
Kriptogedon написав: Козак-характерник написав:
Як Зьобра, пасивні відсотки не обіцяю,
Я что-то пропустил? Не вижу предложений от Зебры управлять моим капиталом)))
А каким объемом нужно работать что бы вернуть штуку за месяц как ты тут уверяешь? И как ведет себя твоя стратегия при росте/падении или флэте? Подозреваю что после оплаты вылезут нюансы о которых почему то заранее не говорится))
Публічна оферта. Криптовалюты , рынок криптовалют
Будь який об*єм можна задіяти. Але, щоб повернути штуку саме за місяць, то десь 2000$. Моя мета - 1% профіту гарантованих. Рівень кредитного плеча 20. Повторюю, що стратегія беззбиткова.
Нюанси - лише час, який Ви згодні витратити, щоб грати у казіно.
Саме казіно, бо ніякого кріпторейдінгу не існує. Це шахрайство чистої води. Більше часу - більше грошей. Менше грошей - більше відпочинку. Ділема.
Основна суть - рубати 1% з рівнем кредитного плеча 20.
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Козак-характерник
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Додано: Пон 11 січ, 2021 00:27
Zebra написав:
Ти зливаєш депозити. Вносиш нові, намагаючись відігратися. Треба зупинитися.
Якщо в тебе серйозний депозит, я можу його підключити на 2 біржах по API твої аккаунти - ти будеш бачити весь процес, але раз на тиждень пересилати мені 50% профіту, який буде наторгований на обертах.
Дякую за пропозицію, але гратиму з цими напьорсточниками по своїй схемі...
На таку щедру пропозицію, впевнений, знайдуться тут охочі. Ми притримуємося різних напрямків бізнесу, хоч і в одній галузі - напьорсточнічєства у світовому масштабі.
Для новачків тут - пекло і майже гарантований злив депозита.
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Козак-характерник
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