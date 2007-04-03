RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2186218721882189

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 184
1) дно вже було пройдено
30%
56
2) не нижче 3500
13%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 23:33

  Козак-характерник написав:Цифри затер, щоб не заздрили... :)

А я не буду затирать цифры, арбитражная система за время в несколько месяцев бета-тестирования на относительно небольших тестовых депозитах. Это даже не окончательная версия. Арбитражная торговля уделывает все остальные виды торговли. Это безубыточная торговля.

Зображення
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9549
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1228 раз.
Подякували: 1693 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 23:41

  Zebra написав:
  Козак-характерник написав:Цифри затер, щоб не заздрили... :)

А я не буду затирать цифры, арбитражная система за время в несколько месяцев бета-тестирования на относительно небольших тестовых депозитах. Это даже не окончательная версия. Арбитражная торговля уделывает все остальные виды торговли. Это безубыточная торговля.

Радісно! :) Я продаю стратегію власну за 1000$, а Ви заохочуєте населення інвестувати гроші у довірче управління! На кожний товар - свій покупець! :)
Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 29000
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1990 раз.
Подякували: 2127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 23:53

Налєтай, торопісь, покупай живопісь!

  Козак-характерник написав:Продаю власну торгову стратегію. Беззбиткову. Ціна 1000$. :) Зацікавленим, звертатися в ПП. Передоплата. 8)

Перший пішов! Продано! :D


Як Зьобра, пасивні відсотки не обіцяю, але 20-150$ настругати можна щодня. В середньому заробіток коливається від 1000$ до 2000$ за місяць. Тому беру за стратегію середньомісячний мінімум - 1000$. Тобто перший місяць працюєте, щоб відбити покупку, а потім вже на себе! :)

Сидіти біля монітору треба. 8) Заробіток активний, а не пасивний.
Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 29000
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1990 раз.
Подякували: 2127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 00:02

Козак-характерник
yess
 
Повідомлень: 68
З нами з: 19.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 00:08

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Козак-характерник написав:Як Зьобра, пасивні відсотки не обіцяю,

Я что-то пропустил? Не вижу предложений от Зебры управлять моим капиталом)))
А каким объемом нужно работать что бы вернуть штуку за месяц как ты тут уверяешь? И как ведет себя твоя стратегия при росте/падении или флэте? Подозреваю что после оплаты вылезут нюансы о которых почему то заранее не говорится))
Kriptogedon
 
Повідомлень: 86
З нами з: 18.09.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 00:11

  Козак-характерник написав:Сидіти біля монітору треба. 8) Заробіток активний, а не пасивний.

Козаче, в моєму випадку сидіти біля монітору не потрібно, все робиться на серверах цілодобово. За 3 роки трейдерства, я зрозумів, що це все фігня, ті хто крутять об'ємами на біржах, заробили їх на арбітражі - їм все одно в яку сторону йде ціна, їм краще щоб вона частіше пульсувала, утворюючи цінові розриви.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9549
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1228 раз.
Подякували: 1693 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 00:15

  Zebra написав:
  Козак-характерник написав:Сидіти біля монітору треба. 8) Заробіток активний, а не пасивний.

Козаче, в моєму випадку сидіти біля монітору не потрібно, все робиться на серверах цілодобово. За 3 роки трейдерства, я зрозумів, що це все фігня, ті хто крутять об'ємами на біржах, заробили їх на арбітражі - їм все одно в яку сторону йде ціна, їм краще щоб вона частіше пульсувала, утворюючи цінові розриви.

Я розумію і радий за Вас! Але мені і мого заробітку вистарчає... :)
Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 29000
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1990 раз.
Подякували: 2127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 00:23

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:
  Козак-характерник написав:Сидіти біля монітору треба. 8) Заробіток активний, а не пасивний.

Козаче, в моєму випадку сидіти біля монітору не потрібно, все робиться на серверах цілодобово. За 3 роки трейдерства, я зрозумів, що це все фігня, ті хто крутять об'ємами на біржах, заробили їх на арбітражі - їм все одно в яку сторону йде ціна, їм краще щоб вона частіше пульсувала, утворюючи цінові розриви.

Я розумію і радий за Вас! Але мені і мого заробітку вистарчає... :)

Ти зливаєш депозити. Вносиш нові, намагаючись відігратися. Треба зупинитися.

Якщо в тебе серйозний депозит, я можу його підключити на 2 біржах по API твої аккаунти - ти будеш бачити весь процес, але раз на тиждень пересилати мені 50% профіту, який буде наторгований на обертах. Це біля 100-200%% річних. Потрібні ліквідні монети (бажано BTC, ETH, LTC, XRP, EOS, BCH ...) або USDT.
Востаннє редагувалось Zebra в Пон 11 січ, 2021 00:26, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9549
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1228 раз.
Подякували: 1693 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 00:23

  Kriptogedon написав:
  Козак-характерник написав:Як Зьобра, пасивні відсотки не обіцяю,

Я что-то пропустил? Не вижу предложений от Зебры управлять моим капиталом)))
А каким объемом нужно работать что бы вернуть штуку за месяц как ты тут уверяешь? И как ведет себя твоя стратегия при росте/падении или флэте? Подозреваю что после оплаты вылезут нюансы о которых почему то заранее не говорится))

Публічна оферта. :) Криптовалюты , рынок криптовалют

Будь який об*єм можна задіяти. Але, щоб повернути штуку саме за місяць, то десь 2000$. Моя мета - 1% профіту гарантованих. Рівень кредитного плеча 20. Повторюю, що стратегія беззбиткова. :) Нюанси - лише час, який Ви згодні витратити, щоб грати у казіно. :) Саме казіно, бо ніякого кріпторейдінгу не існує. Це шахрайство чистої води. Більше часу - більше грошей. Менше грошей - більше відпочинку. Ділема. :)

Основна суть - рубати 1% з рівнем кредитного плеча 20.
Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 29000
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1990 раз.
Подякували: 2127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 00:27

  Zebra написав:Ти зливаєш депозити. Вносиш нові, намагаючись відігратися. Треба зупинитися.

Якщо в тебе серйозний депозит, я можу його підключити на 2 біржах по API твої аккаунти - ти будеш бачити весь процес, але раз на тиждень пересилати мені 50% профіту, який буде наторгований на обертах.

Дякую за пропозицію, але гратиму з цими напьорсточниками по своїй схемі... :) На таку щедру пропозицію, впевнений, знайдуться тут охочі. Ми притримуємося різних напрямків бізнесу, хоч і в одній галузі - напьорсточнічєства у світовому масштабі. :) Для новачків тут - пекло і майже гарантований злив депозита.
Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 29000
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1990 раз.
Подякували: 2127 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2186218721882189
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 7118, 7119, 7120
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
71190 195831754
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 січ, 2021 00:25
buratinyo
Валютный рынок в мире 1 ... 734, 735, 736
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7352 1716266
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 січ, 2021 10:19
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 50505
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (592)
11.01.2021 00:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.