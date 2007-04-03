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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 січ, 2021 00:44
Zebra написав:
EOS
Доречі... Цей вбивця Віталіка - офігітєльная вєсч для гри в напьорстки.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 00:48
Козак-характерник написав: Zebra написав:
Ти зливаєш депозити. Вносиш нові, намагаючись відігратися. Треба зупинитися.
Якщо в тебе серйозний депозит, я можу його підключити на 2 біржах по API твої аккаунти - ти будеш бачити весь процес, але раз на тиждень пересилати мені 50% профіту, який буде наторгований на обертах.
Дякую за пропозицію, але гратиму з цими напьорсточниками по своїй схемі...
Козаче, я знаю, що у тебе котлета була чималенька, якщо ще не злив, пиши мені у телеграмм, зробимо ікси разом. Не задурманюся трейдерством.
Поки йде бета-тестування, я відкритий до співпраці, біржам потрібна ліквідність, але ліквідність обмежена, усі не помістяться по стаканам. Ти нічого не втрачаєш, перепочинеш, будеш спокійно спостерігати, як наторговуються гроші, зараз вже фінально віддестовано 2 біржі, на підході ще 3. Усі акаунти під твоїм контролем - в будь-який момент можна видалити API ключі. Беззбитковий арбітраж до 200% річних поки двіжуха зробимо разом.
Свій телеграм скинув у приват. Зацікавить - пиши.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 00:50
Zebra написав:
Свій телеграм скинув у приват. Зацікавить - пиши.
Дякую!
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Козак-характерник
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Додано: Пон 11 січ, 2021 01:02
Козак-характерник написав: Zebra написав:
Свій телеграм скинув у приват. Зацікавить - пиши.
Дякую!
Попанство -це зло!
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Додано: Пон 11 січ, 2021 03:25
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Додано: Пон 11 січ, 2021 05:58
Из интересного - из EOS ушел его основатель Дэниэл Лаример. Он говорит, что причина в том, что он не верит в предоставление «свободы, как услуги». Но понятно, что причина более прозаична - не иначе, что-то за собой чувствует и опасается внимания со стороны SEC. Впрочем, он и раньше выходил из проектов после продажи монет инвесторам. Steem и Bitshares тоже его проекты.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 07:10
КХ ты сам себе противоречишь... Пишешь про 100% безубыточности и называешь все это казино. В казино понятие 100% не существует. После слива своего депо летом ты сейчас сделал несколько успешных сделок и поймал звёздочку, начал уже рисовать себе постоянный заработок, квартиры, яхты. Знаем, проходили, ещё успеем прочитать твое нытье про манипуля и **абаное казино.
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