Доречі... Цей вбивця Віталіка - офігітєльная вєсч для гри в напьорстки.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 січ, 2021 00:44
Додано: Пон 11 січ, 2021 00:48
Козаче, я знаю, що у тебе котлета була чималенька, якщо ще не злив, пиши мені у телеграмм, зробимо ікси разом. Не задурманюся трейдерством.
Поки йде бета-тестування, я відкритий до співпраці, біржам потрібна ліквідність, але ліквідність обмежена, усі не помістяться по стаканам. Ти нічого не втрачаєш, перепочинеш, будеш спокійно спостерігати, як наторговуються гроші, зараз вже фінально віддестовано 2 біржі, на підході ще 3. Усі акаунти під твоїм контролем - в будь-який момент можна видалити API ключі. Беззбитковий арбітраж до 200% річних поки двіжуха зробимо разом.
Свій телеграм скинув у приват. Зацікавить - пиши.
Додано: Пон 11 січ, 2021 00:50
Додано: Пон 11 січ, 2021 01:02
Попанство -це зло!
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Додано: Пон 11 січ, 2021 05:58
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Додано: Пон 11 січ, 2021 07:10
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
КХ ты сам себе противоречишь... Пишешь про 100% безубыточности и называешь все это казино. В казино понятие 100% не существует. После слива своего депо летом ты сейчас сделал несколько успешных сделок и поймал звёздочку, начал уже рисовать себе постоянный заработок, квартиры, яхты. Знаем, проходили, ещё успеем прочитать твое нытье про манипуля и **абаное казино.
Додано: Пон 11 січ, 2021 09:11
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
ну що, шортільчики, шортілка як, не всохла?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 11 січ, 2021 09:21
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Блд... шо это за коррекция?! Ни одного ордера не зацепило.
Додано: Пон 11 січ, 2021 09:24
Более 5 тыс за ночь. Вроде бы - крупнейший обвал за всю историю.
In HODL we trust
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