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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2188218921902191>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 184
1) дно вже було пройдено
30%
56
2) не нижче 3500
13%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 00:44

  Zebra написав:EOS

Доречі... Цей вбивця Віталіка - офігітєльная вєсч для гри в напьорстки. :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 00:48

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:Ти зливаєш депозити. Вносиш нові, намагаючись відігратися. Треба зупинитися.

Якщо в тебе серйозний депозит, я можу його підключити на 2 біржах по API твої аккаунти - ти будеш бачити весь процес, але раз на тиждень пересилати мені 50% профіту, який буде наторгований на обертах.

Дякую за пропозицію, але гратиму з цими напьорсточниками по своїй схемі... :)

Козаче, я знаю, що у тебе котлета була чималенька, якщо ще не злив, пиши мені у телеграмм, зробимо ікси разом. Не задурманюся трейдерством.

Поки йде бета-тестування, я відкритий до співпраці, біржам потрібна ліквідність, але ліквідність обмежена, усі не помістяться по стаканам. Ти нічого не втрачаєш, перепочинеш, будеш спокійно спостерігати, як наторговуються гроші, зараз вже фінально віддестовано 2 біржі, на підході ще 3. Усі акаунти під твоїм контролем - в будь-який момент можна видалити API ключі. Беззбитковий арбітраж до 200% річних поки двіжуха зробимо разом.

Свій телеграм скинув у приват. Зацікавить - пиши.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 00:50

  Zebra написав:Свій телеграм скинув у приват. Зацікавить - пиши.

Дякую! :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 01:02

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:Свій телеграм скинув у приват. Зацікавить - пиши.

Дякую! :)


Попанство -це зло! :D
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 03:25

andrein
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 05:58

...

Из интересного - из EOS ушел его основатель Дэниэл Лаример. Он говорит, что причина в том, что он не верит в предоставление «свободы, как услуги». Но понятно, что причина более прозаична - не иначе, что-то за собой чувствует и опасается внимания со стороны SEC. Впрочем, он и раньше выходил из проектов после продажи монет инвесторам. Steem и Bitshares тоже его проекты.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 07:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

КХ ты сам себе противоречишь... Пишешь про 100% безубыточности и называешь все это казино. В казино понятие 100% не существует. После слива своего депо летом ты сейчас сделал несколько успешных сделок и поймал звёздочку, начал уже рисовать себе постоянный заработок, квартиры, яхты. Знаем, проходили, ещё успеем прочитать твое нытье про манипуля и **абаное казино.
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 09:11

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

ну що, шортільчики, шортілка як, не всохла?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 09:21

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Блд... шо это за коррекция?! Ни одного ордера не зацепило.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 09:24

Более 5 тыс за ночь. Вроде бы - крупнейший обвал за всю историю.
In HODL we trust
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