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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 січ, 2021 09:34
Tegularius написав:
Более 5 тыс за ночь. Вроде бы - крупнейший обвал за всю историю.
Всего -15% - после непрерывного роста на 400%. Ни о чем.
И уже пошли резво откупать просадку.
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