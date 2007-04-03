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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2188218921902191

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.7 5 185
1) дно вже було пройдено
31%
57
2) не нижче 3500
12%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
32%
60
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 09:34

  Tegularius написав:Более 5 тыс за ночь. Вроде бы - крупнейший обвал за всю историю.

Всего -15% - после непрерывного роста на 400%. Ни о чем.
И уже пошли резво откупать просадку.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 10:17

  airmax78 написав:
  Tegularius написав:Более 5 тыс за ночь. Вроде бы - крупнейший обвал за всю историю.

Всего -15% - после непрерывного роста на 400%. Ни о чем.
И уже пошли резво откупать просадку.

Так и в ноль будет ни о чем, справедливая цена пустого места, потом, может, откупят до 0.05, оленей будет все меньше. Скоро Байден и борьба с пузырями и пирамидами.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 10:22

  andrein написав:

Це так і є. Без б. :)
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 10:43

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

народ, а есть ETF фонды которые вкладываются в биток?
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$ :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:04

Разве что только сами ФРСники будут продолжать скупать через все эти т.н. фонды, но это будет все большим сигналом на конец доллара. Значит, доллар уже совсем никому нужен, настолько, что легче нажиться на пустом месте, откровенной финансовой пирамиде, и то сомнительное наживание, для этого надо будет напечатать, а потом все равно пустить в топку львиную долю, столько долларов, что, если б они печатали свои, то это был бы огромный минус, а не плюс, а так "я себе еще напечатаю", это коррупция в чистом виде, и даже больше, это конец финансовой системы в нынешнем виде. И я сомневаюсь, что Байден успеет что-то сделать, слишком поздно, рухнет все, так что скупайте золото, пока манипуляторы его топят. Трампа, конечно, посадят, возможно, даже вместе с ФРСниками, но вряд ли это кого-то утешит (а утешать надо будет весь мир).
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