Додано: Пон 11 січ, 2021 11:04

Разве что только сами ФРСники будут продолжать скупать через все эти т.н. фонды, но это будет все большим сигналом на конец доллара. Значит, доллар уже совсем никому нужен, настолько, что легче нажиться на пустом месте, откровенной финансовой пирамиде, и то сомнительное наживание, для этого надо будет напечатать, а потом все равно пустить в топку львиную долю, столько долларов, что, если б они печатали свои, то это был бы огромный минус, а не плюс, а так "я себе еще напечатаю", это коррупция в чистом виде, и даже больше, это конец финансовой системы в нынешнем виде. И я сомневаюсь, что Байден успеет что-то сделать, слишком поздно, рухнет все, так что скупайте золото, пока манипуляторы его топят. Трампа, конечно, посадят, возможно, даже вместе с ФРСниками, но вряд ли это кого-то утешит (а утешать надо будет весь мир). А за создание вируса и миллионы загубленных жизней, наверное, так никто и не ответит, ни пфайзеры, ни американское правительство, но то уже другая тема.