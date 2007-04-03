Всего -15% - после непрерывного роста на 400%. Ни о чем.
И уже пошли резво откупать просадку.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 січ, 2021 09:34
Додано: Пон 11 січ, 2021 10:17
Так и в ноль будет ни о чем, справедливая цена пустого места, потом, может, откупят до 0.05, оленей будет все меньше. Скоро Байден и борьба с пузырями и пирамидами.
Додано: Пон 11 січ, 2021 10:43
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
народ, а есть ETF фонды которые вкладываются в биток?
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$
Додано: Пон 11 січ, 2021 11:04
Разве что только сами ФРСники будут продолжать скупать через все эти т.н. фонды, но это будет все большим сигналом на конец доллара. Значит, доллар уже совсем никому нужен, настолько, что легче нажиться на пустом месте, откровенной финансовой пирамиде, и то сомнительное наживание, для этого надо будет напечатать, а потом все равно пустить в топку львиную долю, столько долларов, что, если б они печатали свои, то это был бы огромный минус, а не плюс, а так "я себе еще напечатаю", это коррупция в чистом виде, и даже больше, это конец финансовой системы в нынешнем виде. И я сомневаюсь, что Байден успеет что-то сделать, слишком поздно, рухнет все, так что скупайте золото, пока манипуляторы его топят. Трампа, конечно, посадят, возможно, даже вместе с ФРСниками, но вряд ли это кого-то утешит (а утешать надо будет весь мир). А за создание вируса и миллионы загубленных жизней, наверное, так никто и не ответит, ни пфайзеры, ни американское правительство, но то уже другая тема.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Пон 11 січ, 2021 11:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 11 січ, 2021 11:19
Додано: Пон 11 січ, 2021 11:23
Можно, если нервы крепки, но не всем надо такой сомнительный заработок (и совсем не гарантированный, ведь правила эти пишем не мы, наоборот. они пишутся теми, кто хочет нас поиметь), и получить инфаркт и не дожить несколько десятков лет. Львиной доле людей надо просто сохранить свои сбережения от инфляции и от мошенников и воров.
Додано: Пон 11 січ, 2021 11:42
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ну что, bull trap? или рокета идет по траектории протона?
никто инфаркта не получил?
Додано: Пон 11 січ, 2021 11:49
Да, в итоге останутся только испорченные нервы и больное сердце. И это уже никто не вылечит ни за какие деньги. А деньги - в итоге все равно киданут. Можно выиграть и миллион, но итог у завсегдатаев казино всегда один - они оказываются в долгах.
Додано: Пон 11 січ, 2021 11:53
Блд, обидно. Все, улетело. Давай досвидания. Ну че было хотя бы на 33000 не поставить ордер... Пожадничал.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 11 січ, 2021 11:54, всього редагувалось 1 раз.
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