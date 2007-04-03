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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2189219021912192>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.7 5 185
1) дно вже було пройдено
31%
57
2) не нижче 3500
12%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
32%
60
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 09:34

  Tegularius написав:Более 5 тыс за ночь. Вроде бы - крупнейший обвал за всю историю.

Всего -15% - после непрерывного роста на 400%. Ни о чем.
И уже пошли резво откупать просадку.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 10:17

  airmax78 написав:
  Tegularius написав:Более 5 тыс за ночь. Вроде бы - крупнейший обвал за всю историю.

Всего -15% - после непрерывного роста на 400%. Ни о чем.
И уже пошли резво откупать просадку.

Так и в ноль будет ни о чем, справедливая цена пустого места, потом, может, откупят до 0.05, оленей будет все меньше. Скоро Байден и борьба с пузырями и пирамидами.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 10:22

  andrein написав:

Це так і є. Без б. :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 10:43

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

народ, а есть ETF фонды которые вкладываются в биток?
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$ :wink:
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:04

Разве что только сами ФРСники будут продолжать скупать через все эти т.н. фонды, но это будет все большим сигналом на конец доллара. Значит, доллар уже совсем никому нужен, настолько, что легче нажиться на пустом месте, откровенной финансовой пирамиде, и то сомнительное наживание, для этого надо будет напечатать, а потом все равно пустить в топку львиную долю, столько долларов, что, если б они печатали свои, то это был бы огромный минус, а не плюс, а так "я себе еще напечатаю", это коррупция в чистом виде, и даже больше, это конец финансовой системы в нынешнем виде. И я сомневаюсь, что Байден успеет что-то сделать, слишком поздно, рухнет все, так что скупайте золото, пока манипуляторы его топят. Трампа, конечно, посадят, возможно, даже вместе с ФРСниками, но вряд ли это кого-то утешит (а утешать надо будет весь мир). А за создание вируса и миллионы загубленных жизней, наверное, так никто и не ответит, ни пфайзеры, ни американское правительство, но то уже другая тема.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Пон 11 січ, 2021 11:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:19

  hxbbgaf написав: что скупайте золото, пока манипуляторы его топят.

Навіщо нам щось купувати? Спекулюйте! :D
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:23

  Козак-характерник написав:
  hxbbgaf написав: что скупайте золото, пока манипуляторы его топят.

Навіщо нам щось купувати? Спекулюйте! :D

Можно, если нервы крепки, но не всем надо такой сомнительный заработок (и совсем не гарантированный, ведь правила эти пишем не мы, наоборот. они пишутся теми, кто хочет нас поиметь), и получить инфаркт и не дожить несколько десятков лет. Львиной доле людей надо просто сохранить свои сбережения от инфляции и от мошенников и воров.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:42

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ну что, bull trap? или рокета идет по траектории протона?
никто инфаркта не получил?
Diman
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:49

  Diman написав:Ну что, bull trap? или рокета идет по траектории протона?
никто инфаркта не получил?

Да, в итоге останутся только испорченные нервы и больное сердце. И это уже никто не вылечит ни за какие деньги. А деньги - в итоге все равно киданут. Можно выиграть и миллион, но итог у завсегдатаев казино всегда один - они оказываются в долгах.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:53

  Diman написав:Ну что, bull trap? или рокета идет по траектории протона?
никто инфаркта не получил?

Блд, обидно. Все, улетело. Давай досвидания. Ну че было хотя бы на 33000 не поставить ордер... Пожадничал.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 11 січ, 2021 11:54, всього редагувалось 1 раз.
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