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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2189219021912192

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.7 5 185
1) дно вже було пройдено
31%
57
2) не нижче 3500
12%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
32%
60
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:54

Diman
Пока непонятно. Но от 39 можно, думаю, пытаться поймать бул трап. Со стопом выше 40,5...
sleazy
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:54

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

зек молодец...
а шо делать?
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 13:20

  airmax78 написав:
  Tegularius написав:Более 5 тыс за ночь. Вроде бы - крупнейший обвал за всю историю.

Всего -15% - после непрерывного роста на 400%. Ни о чем.
И уже пошли резво откупать просадку.
ага, откупили так что уже ниже 35
Diman
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 14:14

  Diman написав:
  airmax78 написав:
  Tegularius написав:Более 5 тыс за ночь. Вроде бы - крупнейший обвал за всю историю.

Всего -15% - после непрерывного роста на 400%. Ни о чем.
И уже пошли резво откупать просадку.
ага, откупили так что уже ниже 35

Ну, посмотрим. Я только ЗА коррекцию.
airmax78
 
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