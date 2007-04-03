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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 січ, 2021 11:54
Diman
Пока непонятно. Но от 39 можно, думаю, пытаться поймать бул трап. Со стопом выше 40,5...
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Додано: Пон 11 січ, 2021 11:54
зек молодец...
а шо делать?
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Додано: Пон 11 січ, 2021 13:20
airmax78 написав: Tegularius написав:
Более 5 тыс за ночь. Вроде бы - крупнейший обвал за всю историю.
Всего -15% - после непрерывного роста на 400%. Ни о чем.
И уже пошли резво откупать просадку.
ага, откупили так что уже ниже 35
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Diman
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Додано: Пон 11 січ, 2021 14:14
Diman написав: airmax78 написав: Tegularius написав:
Более 5 тыс за ночь. Вроде бы - крупнейший обвал за всю историю.
Всего -15% - после непрерывного роста на 400%. Ни о чем.
И уже пошли резво откупать просадку.
ага, откупили так что уже ниже 35
Ну, посмотрим. Я только ЗА коррекцию.
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