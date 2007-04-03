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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2189219021912192

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 186
1) дно вже було пройдено
31%
57
2) не нижче 3500
12%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
61
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:54

Diman
Пока непонятно. Но от 39 можно, думаю, пытаться поймать бул трап. Со стопом выше 40,5...
sleazy
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:54

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

зек молодец...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 13:20

  airmax78 написав:
  Tegularius написав:Более 5 тыс за ночь. Вроде бы - крупнейший обвал за всю историю.

Всего -15% - после непрерывного роста на 400%. Ни о чем.
И уже пошли резво откупать просадку.
ага, откупили так что уже ниже 35
Diman
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 14:14

  Diman написав:
  airmax78 написав:
  Tegularius написав:Более 5 тыс за ночь. Вроде бы - крупнейший обвал за всю историю.

Всего -15% - после непрерывного роста на 400%. Ни о чем.
И уже пошли резво откупать просадку.
ага, откупили так что уже ниже 35

Ну, посмотрим. Я только ЗА коррекцию.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 14:30

мда а еос круче всех "откорректировался"
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 15:08

  чик написав:зек молодец...

Впервые с августа 100 пробил. Но дело не в нём, кто-то анонимную крипту выкупает. Монера, зек и даш растут к деду.

Эос как обычно завалился. Хотя по 2.6 уже брать можно до следующего забега.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 15:48

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Сработал ордер на 33333. Голосовать.. тьфу ты, "покупать по приколу"(с)
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 15:53

  Diman написав:
  airmax78 написав:
  Tegularius написав:Более 5 тыс за ночь. Вроде бы - крупнейший обвал за всю историю.

Всего -15% - после непрерывного роста на 400%. Ни о чем.
И уже пошли резво откупать просадку.
ага, откупили так что уже ниже 35

39к после просадки было. Кто хотел, мог выйти. Уже несколько дней как большие суммы деда на биржи заходили, так что просадка была ожидаема. Я бы не сказал, что глубоко нырнули. 33к приемлемо от 41к. Если уйдёт ниже 30к, многие будут выкупать проданное, так что сейчас это вряд ли. Скорее небольшой флэт и снова вверх.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 15:53

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Будет прикольчик, если биток нарисует фигуру новогодняя елочка.
Zebra
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