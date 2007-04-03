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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 січ, 2021 11:54
Diman
Пока непонятно. Но от 39 можно, думаю, пытаться поймать бул трап. Со стопом выше 40,5...
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sleazy
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Додано: Пон 11 січ, 2021 11:54
зек молодец...
а шо делать?
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чик
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Додано: Пон 11 січ, 2021 13:20
airmax78 написав: Tegularius написав:
Более 5 тыс за ночь. Вроде бы - крупнейший обвал за всю историю.
Всего -15% - после непрерывного роста на 400%. Ни о чем.
И уже пошли резво откупать просадку.
ага, откупили так что уже ниже 35
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Diman
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Додано: Пон 11 січ, 2021 14:14
Diman написав: airmax78 написав: Tegularius написав:
Более 5 тыс за ночь. Вроде бы - крупнейший обвал за всю историю.
Всего -15% - после непрерывного роста на 400%. Ни о чем.
И уже пошли резво откупать просадку.
ага, откупили так что уже ниже 35
Ну, посмотрим. Я только ЗА коррекцию.
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airmax78
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Додано: Пон 11 січ, 2021 14:30
мда а еос круче всех "откорректировался"
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DmitryK
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Додано: Пон 11 січ, 2021 15:08
чик написав:
зек молодец...
Впервые с августа 100 пробил. Но дело не в нём, кто-то анонимную крипту выкупает. Монера, зек и даш растут к деду.
Эос как обычно завалился. Хотя по 2.6 уже брать можно до следующего забега.
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phantom_systems
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Додано: Пон 11 січ, 2021 15:48
Сработал ордер на 33333. Голосовать.. тьфу ты, "покупать по приколу"(с)
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airmax78
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Додано: Пон 11 січ, 2021 15:53
Diman написав: airmax78 написав: Tegularius написав:
Более 5 тыс за ночь. Вроде бы - крупнейший обвал за всю историю.
Всего -15% - после непрерывного роста на 400%. Ни о чем.
И уже пошли резво откупать просадку.
ага, откупили так что уже ниже 35
39к после просадки было. Кто хотел, мог выйти. Уже несколько дней как большие суммы деда на биржи заходили, так что просадка была ожидаема. Я бы не сказал, что глубоко нырнули. 33к приемлемо от 41к. Если уйдёт ниже 30к, многие будут выкупать проданное, так что сейчас это вряд ли. Скорее небольшой флэт и снова вверх.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 15:53
Будет прикольчик, если биток нарисует фигуру новогодняя елочка.
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Zebra
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