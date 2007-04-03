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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2190219121922193

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 186
1) дно вже було пройдено
31%
57
2) не нижче 3500
12%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
61
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 16:25

  airmax78 написав:
  Diman написав:Ну что, bull trap? или рокета идет по траектории протона?
никто инфаркта не получил?

Блд, обидно. Все, улетело. Давай досвидания. Ну че было хотя бы на 33000 не поставить ордер... Пожадничал.


Не будь оленем - закупишься ниже 30к. И не на всю котлету сразу, а лесенкой с 30к по 23к
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 16:27

  airmax78 написав:Сработал ордер на 33333. Голосовать.. тьфу ты, "покупать по приколу"(с)

это сигнал что биток пойдет на 25к :mrgreen:
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$ :wink:
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 16:30

  Олежан написав:
  airmax78 написав:Сработал ордер на 33333. Голосовать.. тьфу ты, "покупать по приколу"(с)

это сигнал что биток пойдет на 25к :mrgreen:

на 22222 :!:
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 17:05

  greenozon написав:
  Олежан написав:
  airmax78 написав:Сработал ордер на 33333. Голосовать.. тьфу ты, "покупать по приколу"(с)

это сигнал что биток пойдет на 25к :mrgreen:

на 22222 :!:

На 222.
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