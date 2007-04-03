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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 січ, 2021 16:25
airmax78 написав: Diman написав:
Ну что, bull trap? или рокета идет по траектории протона?
никто инфаркта не получил?
Блд, обидно. Все, улетело. Давай досвидания. Ну че было хотя бы на 33000 не поставить ордер... Пожадничал.
Не будь оленем - закупишься ниже 30к. И не на всю котлету сразу, а лесенкой с 30к по 23к
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Додано: Пон 11 січ, 2021 16:27
airmax78 написав:
Сработал ордер на 33333. Голосовать.. тьфу ты, "покупать по приколу"(с)
это сигнал что биток пойдет на 25к
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$
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Додано: Пон 11 січ, 2021 17:05
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