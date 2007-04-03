Не будь оленем - закупишься ниже 30к. И не на всю котлету сразу, а лесенкой с 30к по 23к
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 січ, 2021 16:25
Не будь оленем - закупишься ниже 30к. И не на всю котлету сразу, а лесенкой с 30к по 23к
Додано: Пон 11 січ, 2021 16:27
это сигнал что биток пойдет на 25к
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$
Додано: Пон 11 січ, 2021 16:30
на 22222
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 11 січ, 2021 17:05
Додано: Пон 11 січ, 2021 17:37
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
кефир у***))
Додано: Пон 11 січ, 2021 17:41
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Посмотрел позавчерашнее видео Армена..Он как раз EOS рекомендовал подбирать на 3.2-3.3...Аж смешно стало.Аналитеги..По 2.55 планировал кто нибудь??У меня ладно ордера до дна расставлены от 3 и до 1.5...Я с этим ..овном в тесных контактах ) Нехило кто то наподбирал по советам..И это по ходу еще не предел может быть...Рокэту готовят к взлету,снова резвее всех ушел на заправку.Zec красава...%45 закрыл вплоть до 107 старший ордер..Теперь ждем от 112-14 до 170...Может пройдет какую часть пути в этом диапазоне.Надеюсь это не финиш по альтам..Не дают ей без дерганины вверх переть как в 2017
Додано: Пон 11 січ, 2021 18:09
Додано: Пон 11 січ, 2021 18:26
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ну что,у деда кажись пипирка отвалилась буквально за одни сутки..Минус 10К!!! Поздравляю секту нового золота по 100К.Хранить капитал не отпало желание,в цифровом золоте?? Вечером заснете,а утром проснетесь без штанов с "дилдой" в заднем проходе
Додано: Пон 11 січ, 2021 18:31
Коррекция была неизбежной, а рост выше 30к до ее наступления - фантасмагоричный. Разгрузимся за январь-февраль и полетим выше
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