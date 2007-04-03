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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 січ, 2021 18:32
крупный капитал до 29к покупал биток, не удивлюсь если там же опять откупят и погонят еще выше.
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Aviq
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Додано: Пон 11 січ, 2021 18:38
В конечном счете все закончится и биток вернется на 12к.
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Zebra
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Додано: Пон 11 січ, 2021 18:43
Отакой вот альтсезон.Все знают что он когда то был,но все забыли на что это похоже!Дед утянул все в ад..Все дни роста-коту под хвост.Альта в нокауте!
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osafly
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Додано: Пон 11 січ, 2021 18:45
osafly написав:
Посмотрел позавчерашнее видео Армена..Он как раз EOS рекомендовал подбирать на 3.2-3.3...Аж смешно стало.Аналитеги..По 2.55 планировал кто нибудь??У меня ладно ордера до дна расставлены от 3 и до 1.5...Я с этим ..овном в тесных контактах
) Нехило кто то наподбирал по советам..И это по ходу еще не предел может быть...Рокэту готовят к взлету,снова резвее всех ушел на заправку.Zec красава...%45 закрыл вплоть до 107 старший ордер..Теперь ждем от 112-14 до 170...Может пройдет какую часть пути в этом диапазоне.Надеюсь это не финиш по альтам..Не дают ей без дерганины вверх переть как в 2017
Эти говорящие головы слушать, по сути терять время и деньги. Эос сегодня подобрал по 2,4-2,6. Хотя не исключаю возможность, что он на 2,2 сходит. По зеку закрыл половину в диапазоне от 80 до 105, в среднем 92. Если снова упадёт ниже 70, перезайду.
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phantom_systems
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Додано: Пон 11 січ, 2021 18:54
airmax, усредняйся, точно тебе говорю, еще пару долларов поимеешь на отскоке.
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Zebra
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