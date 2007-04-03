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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2191219221932194

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 186
1) дно вже було пройдено
31%
57
2) не нижче 3500
12%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
61
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 18:32

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

крупный капитал до 29к покупал биток, не удивлюсь если там же опять откупят и погонят еще выше.
Aviq
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 18:38

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

В конечном счете все закончится и биток вернется на 12к.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 18:43

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Отакой вот альтсезон.Все знают что он когда то был,но все забыли на что это похоже!Дед утянул все в ад..Все дни роста-коту под хвост.Альта в нокауте!
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 18:45

  osafly написав:Посмотрел позавчерашнее видео Армена..Он как раз EOS рекомендовал подбирать на 3.2-3.3...Аж смешно стало.Аналитеги..По 2.55 планировал кто нибудь??У меня ладно ордера до дна расставлены от 3 и до 1.5...Я с этим ..овном в тесных контактах :-)) Нехило кто то наподбирал по советам..И это по ходу еще не предел может быть...Рокэту готовят к взлету,снова резвее всех ушел на заправку.Zec красава...%45 закрыл вплоть до 107 старший ордер..Теперь ждем от 112-14 до 170...Может пройдет какую часть пути в этом диапазоне.Надеюсь это не финиш по альтам..Не дают ей без дерганины вверх переть как в 2017

Эти говорящие головы слушать, по сути терять время и деньги. Эос сегодня подобрал по 2,4-2,6. Хотя не исключаю возможность, что он на 2,2 сходит. По зеку закрыл половину в диапазоне от 80 до 105, в среднем 92. Если снова упадёт ниже 70, перезайду.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 18:54

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

airmax, усредняйся, точно тебе говорю, еще пару долларов поимеешь на отскоке.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 19:04

  Zebra написав:airmax, усредняйся, точно тебе говорю, еще пару долларов поимеешь на отскоке.

Зебру нужно слушать, когда он говорит покупай, а меня, когда я говорю продавай. :)
Кстати, до 8к стоит ждать к концу года по аналогии с 2018 годом ?
andrein
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 19:14

  andrein написав:Кстати, до 8к стоит ждать к концу года по аналогии с 2018 годом ?

Это коррекция, а не смена тренда.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 19:15

Похоже, на сегодня слив закончен - 30к так и не пробили. Но глобально это не все - должен быть еще один, или два мощных импульса ("елка", как писал Зебра). И в районе 29-30к уже покупать вообще нет смысла - ближе к 25-26к нужно ловить
zРадио
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