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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2192219321942195

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 186
1) дно вже було пройдено
31%
57
2) не нижче 3500
12%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
61
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 21:12

  osafly написав:
  phantom_systems написав: Эос сегодня подобрал по 2,4-2,6. Хотя не исключаю возможность, что он на 2,2 сходит. По зеку закрыл половину в диапазоне от 80 до 105, в среднем 92. Если снова упадёт ниже 70, перезайду.


Правильно,эта хреновина еще себя покажет..Я и не предполагал что он в такое пике свалится.Можно было смело половину хотя бы сливать по 3.9.Почти был уверен что в третий раз он прошибет эту поддержку,как Ада в свое время с третьего раза 0.173-0.175 пробила,так и полетели в небеса,а этот топор-снова свалился.Уже все кому не лень зазывают в него входить и Армен и Илья и кого только нет..И это...плохо.Может и не полететь,уж слишком много внимания.
Zec еще пойдет выше??


Прикол в том, что Эос может гипотетически упасть и до 1$, но может и вырасти до 20$. И вот думаешь такой, а стоит ли дергаться, сейчас то низы..
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 21:56

  andrein написав:
  Zebra написав:airmax, усредняйся, точно тебе говорю, еще пару долларов поимеешь на отскоке.

Зебру нужно слушать, когда он говорит покупай, а меня, когда я говорю продавай. :)
Кстати, до 8к стоит ждать к концу года по аналогии с 2018 годом ?

Не, ниже 10к уже не увидим, пока квантовый вычислитель под биткоин не запустят. Хотя, учитывая, что просыпаются постепенно биткоины добытые в 2010 году, предполагаю, уже изобрели, и он постепенно по кошелечку взламывает.

Я прогнозирую, что нижней точкой будет уровень, откуда начался его памп 12к и FOMO. Короче, диапазон 12к-15к - это будет дно.
Zebra
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