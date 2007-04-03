phantom_systems написав: Эос сегодня подобрал по 2,4-2,6. Хотя не исключаю возможность, что он на 2,2 сходит. По зеку закрыл половину в диапазоне от 80 до 105, в среднем 92. Если снова упадёт ниже 70, перезайду.
Правильно,эта хреновина еще себя покажет..Я и не предполагал что он в такое пике свалится.Можно было смело половину хотя бы сливать по 3.9.Почти был уверен что в третий раз он прошибет эту поддержку,как Ада в свое время с третьего раза 0.173-0.175 пробила,так и полетели в небеса,а этот топор-снова свалился.Уже все кому не лень зазывают в него входить и Армен и Илья и кого только нет..И это...плохо.Может и не полететь,уж слишком много внимания. Zec еще пойдет выше??
Прикол в том, что Эос может гипотетически упасть и до 1$, но может и вырасти до 20$. И вот думаешь такой, а стоит ли дергаться, сейчас то низы..
Zebra написав:airmax, усредняйся, точно тебе говорю, еще пару долларов поимеешь на отскоке.
Зебру нужно слушать, когда он говорит покупай, а меня, когда я говорю продавай. Кстати, до 8к стоит ждать к концу года по аналогии с 2018 годом ?
Не, ниже 10к уже не увидим, пока квантовый вычислитель под биткоин не запустят. Хотя, учитывая, что просыпаются постепенно биткоины добытые в 2010 году, предполагаю, уже изобрели, и он постепенно по кошелечку взламывает.
Я прогнозирую, что нижней точкой будет уровень, откуда начался его памп 12к и FOMO. Короче, диапазон 12к-15к - это будет дно.