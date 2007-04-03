phantom_systems написав: Эос сегодня подобрал по 2,4-2,6. Хотя не исключаю возможность, что он на 2,2 сходит. По зеку закрыл половину в диапазоне от 80 до 105, в среднем 92. Если снова упадёт ниже 70, перезайду.
Правильно,эта хреновина еще себя покажет..Я и не предполагал что он в такое пике свалится.Можно было смело половину хотя бы сливать по 3.9.Почти был уверен что в третий раз он прошибет эту поддержку,как Ада в свое время с третьего раза 0.173-0.175 пробила,так и полетели в небеса,а этот топор-снова свалился.Уже все кому не лень зазывают в него входить и Армен и Илья и кого только нет..И это...плохо.Может и не полететь,уж слишком много внимания. Zec еще пойдет выше??
Прикол в том, что Эос может гипотетически упасть и до 1$, но может и вырасти до 20$. И вот думаешь такой, а стоит ли дергаться, сейчас то низы..
Zebra написав:airmax, усредняйся, точно тебе говорю, еще пару долларов поимеешь на отскоке.
Зебру нужно слушать, когда он говорит покупай, а меня, когда я говорю продавай. Кстати, до 8к стоит ждать к концу года по аналогии с 2018 годом ?
Не, ниже 10к уже не увидим, пока квантовый вычислитель под биткоин не запустят. Хотя, учитывая, что просыпаются постепенно биткоины добытые в 2010 году, предполагаю, уже изобрели, и он постепенно по кошелечку взламывает.
Я прогнозирую, что нижней точкой будет уровень, откуда начался его памп 12к и FOMO. Короче, диапазон 12к-15к - это будет дно.
Управление Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) займется криптовалютами и предлагает обязать криптовалютные биржи устанавливать личность клиента во всех случаях, когда цена операции превышает $1000, а резидентам США придется сообщать о своих криптокошельках, если на них хранится более $10000. Анонимность биткойна тут же и закончится
Израильская социальная сеть для инвесторов eToro подтвердила, что является жалкой кухней. Она кинула своих клиентов, которые торговали криптовалютами. eToro подняла гарантийное обеспечение по криптовалютам до 100% и принудительно закрыла все позиции клиентов буквально за 4 часа. Сделала она это чтобы избежать дополнительных выплат. Клиенты намерены добиться от Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC) отзыва лицензии инвестиционной платформы.
Bitfinex - красавчики, посмотрите как они красиво слили эфир 1.5 млн штук по $1200-$1300 пару дней назад, скупали его на проливе по 120-140. Фактически сделали 10 иксов. $200 млн превратили в $2 млрд за счет институциональных "лохвесторов".
Patr1ot написав: Прикол в том, что Эос может гипотетически упасть и до 1$, но может и вырасти до 20$. И вот думаешь такой, а стоит ли дергаться, сейчас то низы..
Ну,до 1 гораздо ближе чем до 20.Да и не будет он 20 стоить никогда наверное.При 20баков,капа будет под 20млрд..Больше чем у Рипла.Если все остальное вырастет в 10-ки раз,тогда может быть и будет,если вернутся цены на альты 2017г...Но это вряд ли.Максимум цена о которой мечтаю,это 7-8$ В диапазоне 4.6-5.6 я буду на 80% его закрывать однозначно....если он туда долезет когда нибудь-наконец
airmax78 написав:Так и делаю. Это здоровая коррекция переда забегом на 100К
Zebra написав:airmax, усредняйся, точно тебе говорю, еще пару долларов поимеешь на отскоке.
Зебру нужно слушать, когда он говорит покупай, а меня, когда я говорю продавай. Кстати, до 8к стоит ждать к концу года по аналогии с 2018 годом ?
Не, ниже 10к уже не увидим, пока квантовый вычислитель под биткоин не запустят. Хотя, учитывая, что просыпаются постепенно биткоины добытые в 2010 году, предполагаю, уже изобрели, и он постепенно по кошелечку взламывает.
Я прогнозирую, что нижней точкой будет уровень, откуда начался его памп 12к и FOMO. Короче, диапазон 12к-15к - это будет дно.
А сейчас не взламывают? Почитайте отзывы. https://ru.trustpilot.com/review/blockchain.com Да и вообще, даже если будет сохраняться восходящий тренд, то может еще и 5-6 быть с учетом того, что в марте прошлого года падало до 4. А если будет стрэшивание, то может быть и 0.