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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2193219421952196>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 186
1) дно вже було пройдено
31%
57
2) не нижче 3500
12%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
61
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 21:12

  osafly написав:
  phantom_systems написав: Эос сегодня подобрал по 2,4-2,6. Хотя не исключаю возможность, что он на 2,2 сходит. По зеку закрыл половину в диапазоне от 80 до 105, в среднем 92. Если снова упадёт ниже 70, перезайду.


Правильно,эта хреновина еще себя покажет..Я и не предполагал что он в такое пике свалится.Можно было смело половину хотя бы сливать по 3.9.Почти был уверен что в третий раз он прошибет эту поддержку,как Ада в свое время с третьего раза 0.173-0.175 пробила,так и полетели в небеса,а этот топор-снова свалился.Уже все кому не лень зазывают в него входить и Армен и Илья и кого только нет..И это...плохо.Может и не полететь,уж слишком много внимания.
Zec еще пойдет выше??


Прикол в том, что Эос может гипотетически упасть и до 1$, но может и вырасти до 20$. И вот думаешь такой, а стоит ли дергаться, сейчас то низы..
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 21:56

  andrein написав:
  Zebra написав:airmax, усредняйся, точно тебе говорю, еще пару долларов поимеешь на отскоке.

Зебру нужно слушать, когда он говорит покупай, а меня, когда я говорю продавай. :)
Кстати, до 8к стоит ждать к концу года по аналогии с 2018 годом ?

Не, ниже 10к уже не увидим, пока квантовый вычислитель под биткоин не запустят. Хотя, учитывая, что просыпаются постепенно биткоины добытые в 2010 году, предполагаю, уже изобрели, и он постепенно по кошелечку взламывает.

Я прогнозирую, что нижней точкой будет уровень, откуда начался его памп 12к и FOMO. Короче, диапазон 12к-15к - это будет дно.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 22:02

Управление Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) займется криптовалютами и предлагает обязать криптовалютные биржи устанавливать личность клиента во всех случаях, когда цена операции превышает $1000, а резидентам США придется сообщать о своих криптокошельках, если на них хранится более $10000. Анонимность биткойна тут же и закончится
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 22:05

Израильская социальная сеть для инвесторов eToro подтвердила, что является жалкой кухней. Она кинула своих клиентов, которые торговали криптовалютами. eToro подняла гарантийное обеспечение по криптовалютам до 100% и принудительно закрыла все позиции клиентов буквально за 4 часа. Сделала она это чтобы избежать дополнительных выплат.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 22:23

  Zebra написав:airmax, усредняйся, точно тебе говорю, еще пару долларов поимеешь на отскоке.

Так и делаю. Это здоровая коррекция переда забегом на 100К
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 22:25

  airmax78 написав:
  Zebra написав:airmax, усредняйся, точно тебе говорю, еще пару долларов поимеешь на отскоке.

Так и делаю. Это здоровая коррекция переда забегом на 100К

100к не в этой раз. Доллара еще напечатают, Apple, Amazon и Google утроятся в цене, тогда годика через 4 и дойдет может биток до 100к.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 22:31

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Bitfinex - красавчики, посмотрите как они красиво слили эфир 1.5 млн штук по $1200-$1300 пару дней назад, скупали его на проливе по 120-140. Фактически сделали 10 иксов. $200 млн превратили в $2 млрд за счет институциональных "лохвесторов".

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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 22:40

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Лайткоин тоже весь слили. БРАВО. Красавчики.

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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 22:53

  Patr1ot написав:
Прикол в том, что Эос может гипотетически упасть и до 1$, но может и вырасти до 20$. И вот думаешь такой, а стоит ли дергаться, сейчас то низы..


Ну,до 1 гораздо ближе чем до 20.Да и не будет он 20 стоить никогда наверное.При 20баков,капа будет под 20млрд..Больше чем у Рипла.Если все остальное вырастет в 10-ки раз,тогда может быть и будет,если вернутся цены на альты 2017г...Но это вряд ли.Максимум цена о которой мечтаю,это 7-8$ В диапазоне 4.6-5.6 я буду на 80% его закрывать однозначно....если он туда долезет когда нибудь-наконец

  airmax78 написав:Так и делаю. Это здоровая коррекция переда забегом на 100К


Аллилуйя!
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 22:53

  Zebra написав:
  andrein написав:
  Zebra написав:airmax, усредняйся, точно тебе говорю, еще пару долларов поимеешь на отскоке.

Зебру нужно слушать, когда он говорит покупай, а меня, когда я говорю продавай. :)
Кстати, до 8к стоит ждать к концу года по аналогии с 2018 годом ?

Не, ниже 10к уже не увидим, пока квантовый вычислитель под биткоин не запустят. Хотя, учитывая, что просыпаются постепенно биткоины добытые в 2010 году, предполагаю, уже изобрели, и он постепенно по кошелечку взламывает.

Я прогнозирую, что нижней точкой будет уровень, откуда начался его памп 12к и FOMO. Короче, диапазон 12к-15к - это будет дно.

А сейчас не взламывают? Почитайте отзывы.
https://ru.trustpilot.com/review/blockchain.com
Да и вообще, даже если будет сохраняться восходящий тренд, то может еще и 5-6 быть с учетом того, что в марте прошлого года падало до 4. А если будет стрэшивание, то может быть и 0.
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