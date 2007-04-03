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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 січ, 2021 23:00
Zebra написав: airmax78 написав: Zebra написав:
airmax, усредняйся, точно тебе говорю, еще пару долларов поимеешь на отскоке.
Так и делаю. Это здоровая коррекция переда забегом на 100К
100к не в этой раз. Доллара еще напечатают, Apple, Amazon и Google утроятся в цене, тогда годика через 4 и дойдет может биток до 100к.
Вряд ли эта песня будет вечной. Посмотрите историю пузырей. Нынешние, особенно биток, и так уже превзошли все мировые пузыри за всю историю, до этого лидерами были акции фаанг. Ничего не может продолжаться до бесконечности, даже накручивание с печатного станка, экономику не обманешь, гиперок начнется, если не остановятся.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 23:17
Опять после закрытия торгов на самом тонком рынке пытаются накрутить пустое место для слива.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 23:24
Что интересно,индекс доминирования практически не меняется..Приклеились на 67-70% дед за сутки-полтора 10К потерял и ничего не изменилось..Альты вместе с ним растеряли весь свой рост.Даже тени 2017 не наблюдается.Альтсезон вроде как есть,но его вроде как нет..Что то стрельнуло,что то перднуло,что то бульбу пустило и все...все на этом..Кроме эфира-ничего и близко не подобралось к хаям своим..Все втоптали в багнюку.
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