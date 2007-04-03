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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2194219521962197>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 186
1) дно вже було пройдено
31%
57
2) не нижче 3500
12%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
61
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 23:00

  Zebra написав:
  airmax78 написав:
  Zebra написав:airmax, усредняйся, точно тебе говорю, еще пару долларов поимеешь на отскоке.

Так и делаю. Это здоровая коррекция переда забегом на 100К

100к не в этой раз. Доллара еще напечатают, Apple, Amazon и Google утроятся в цене, тогда годика через 4 и дойдет может биток до 100к.

Вряд ли эта песня будет вечной. Посмотрите историю пузырей. Нынешние, особенно биток, и так уже превзошли все мировые пузыри за всю историю, до этого лидерами были акции фаанг. Ничего не может продолжаться до бесконечности, даже накручивание с печатного станка, экономику не обманешь, гиперок начнется, если не остановятся.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 23:17

Опять после закрытия торгов на самом тонком рынке пытаются накрутить пустое место для слива.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 23:24

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Что интересно,индекс доминирования практически не меняется..Приклеились на 67-70% дед за сутки-полтора 10К потерял и ничего не изменилось..Альты вместе с ним растеряли весь свой рост.Даже тени 2017 не наблюдается.Альтсезон вроде как есть,но его вроде как нет..Что то стрельнуло,что то перднуло,что то бульбу пустило и все...все на этом..Кроме эфира-ничего и близко не подобралось к хаям своим..Все втоптали в багнюку.
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 23:28

  hxbbgaf написав:Опять после закрытия торгов на самом тонком рынке пытаются накрутить пустое место для слива.


Простите, не удержался - вам не надоело еще каждую неделю хоронить доллар и биткоин??? :mrgreen:

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zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 23:31

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  zРадио написав:вам не надоело еще хоронить доллар и биткоин???
вроде уже все привыкли и понимают :wink:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 23:38

Все, опять слив.
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hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 23:44

  osafly написав:Что интересно,индекс доминирования практически не меняется..Приклеились на 67-70% дед за сутки-полтора 10К потерял и ничего не изменилось..Альты вместе с ним растеряли весь свой рост.Даже тени 2017 не наблюдается.Альтсезон вроде как есть,но его вроде как нет..Что то стрельнуло,что то перднуло,что то бульбу пустило и все...все на этом..Кроме эфира-ничего и близко не подобралось к хаям своим..Все втоптали в багнюку.

Я же говорил: альты - не нужны. Только лишнее топливо жрут.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 00:06

  osafly написав:
  phantom_systems написав: Эос сегодня подобрал по 2,4-2,6. Хотя не исключаю возможность, что он на 2,2 сходит. По зеку закрыл половину в диапазоне от 80 до 105, в среднем 92. Если снова упадёт ниже 70, перезайду.


Правильно,эта хреновина еще себя покажет..Я и не предполагал что он в такое пике свалится.Можно было смело половину хотя бы сливать по 3.9.Почти был уверен что в третий раз он прошибет эту поддержку,как Ада в свое время с третьего раза 0.173-0.175 пробила,так и полетели в небеса,а этот топор-снова свалился.Уже все кому не лень зазывают в него входить и Армен и Илья и кого только нет..И это...плохо.Может и не полететь,уж слишком много внимания.
Zec еще пойдет выше??

Я как-то уже не жду по эосу выше 4. Подойдёт туда ещё раз, солью всё. Лучше брать по 50% профита на каждой волне, чем ждать по нему туземуна. Вот зек ещё может хорошо сыграть. Монера начала отрастать, АТН по ней 450 ещё далеко. Поэтому и зек могут к 150 забросить. Конечно, могут и к 50 спустить в очередной раз :)
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 00:10

  Козак-характерник написав:Убивцю Віталіка краще інтрадей торгувати. :)

Да он непредсказуемый, интрадей лучше деда как сегодня. 30к не пробили, по 31к зашёл, по 34к вышел, всё как обычно.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 00:16

  phantom_systems написав:
  Козак-характерник написав:Убивцю Віталіка краще інтрадей торгувати. :)

Да он непредсказуемый, интрадей лучше деда как сегодня. 30к не пробили, по 31к зашёл, по 34к вышел, всё как обычно.

Ребята, так вы миллионерами не станете.
airmax78
 
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