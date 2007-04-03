Zebra написав:airmax, усредняйся, точно тебе говорю, еще пару долларов поимеешь на отскоке.
Так и делаю. Это здоровая коррекция переда забегом на 100К
100к не в этой раз. Доллара еще напечатают, Apple, Amazon и Google утроятся в цене, тогда годика через 4 и дойдет может биток до 100к.
Вряд ли эта песня будет вечной. Посмотрите историю пузырей. Нынешние, особенно биток, и так уже превзошли все мировые пузыри за всю историю, до этого лидерами были акции фаанг. Ничего не может продолжаться до бесконечности, даже накручивание с печатного станка, экономику не обманешь, гиперок начнется, если не остановятся.
Что интересно,индекс доминирования практически не меняется..Приклеились на 67-70% дед за сутки-полтора 10К потерял и ничего не изменилось..Альты вместе с ним растеряли весь свой рост.Даже тени 2017 не наблюдается.Альтсезон вроде как есть,но его вроде как нет..Что то стрельнуло,что то перднуло,что то бульбу пустило и все...все на этом..Кроме эфира-ничего и близко не подобралось к хаям своим..Все втоптали в багнюку.
osafly написав:Что интересно,индекс доминирования практически не меняется..Приклеились на 67-70% дед за сутки-полтора 10К потерял и ничего не изменилось..Альты вместе с ним растеряли весь свой рост.Даже тени 2017 не наблюдается.Альтсезон вроде как есть,но его вроде как нет..Что то стрельнуло,что то перднуло,что то бульбу пустило и все...все на этом..Кроме эфира-ничего и близко не подобралось к хаям своим..Все втоптали в багнюку.
Я же говорил: альты - не нужны. Только лишнее топливо жрут.
phantom_systems написав: Эос сегодня подобрал по 2,4-2,6. Хотя не исключаю возможность, что он на 2,2 сходит. По зеку закрыл половину в диапазоне от 80 до 105, в среднем 92. Если снова упадёт ниже 70, перезайду.
Правильно,эта хреновина еще себя покажет..Я и не предполагал что он в такое пике свалится.Можно было смело половину хотя бы сливать по 3.9.Почти был уверен что в третий раз он прошибет эту поддержку,как Ада в свое время с третьего раза 0.173-0.175 пробила,так и полетели в небеса,а этот топор-снова свалился.Уже все кому не лень зазывают в него входить и Армен и Илья и кого только нет..И это...плохо.Может и не полететь,уж слишком много внимания. Zec еще пойдет выше??
Я как-то уже не жду по эосу выше 4. Подойдёт туда ещё раз, солью всё. Лучше брать по 50% профита на каждой волне, чем ждать по нему туземуна. Вот зек ещё может хорошо сыграть. Монера начала отрастать, АТН по ней 450 ещё далеко. Поэтому и зек могут к 150 забросить. Конечно, могут и к 50 спустить в очередной раз