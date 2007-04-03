osafly написав:

phantom_systems написав: Эос сегодня подобрал по 2,4-2,6. Хотя не исключаю возможность, что он на 2,2 сходит. По зеку закрыл половину в диапазоне от 80 до 105, в среднем 92. Если снова упадёт ниже 70, перезайду. Эос сегодня подобрал по 2,4-2,6. Хотя не исключаю возможность, что он на 2,2 сходит. По зеку закрыл половину в диапазоне от 80 до 105, в среднем 92. Если снова упадёт ниже 70, перезайду.

Правильно,эта хреновина еще себя покажет..Я и не предполагал что он в такое пике свалится.Можно было смело половину хотя бы сливать по 3.9.Почти был уверен что в третий раз он прошибет эту поддержку,как Ада в свое время с третьего раза 0.173-0.175 пробила,так и полетели в небеса,а этот топор-снова свалился.Уже все кому не лень зазывают в него входить и Армен и Илья и кого только нет..И это...плохо.Может и не полететь,уж слишком много внимания.Zec еще пойдет выше??