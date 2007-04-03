Зато нервы целее и стальные шары во время просадок полировать не нужно
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 січ, 2021 00:24
Зато нервы целее и стальные шары во время просадок полировать не нужно
Додано: Вів 12 січ, 2021 00:34
По словам инвестиционного директора компании Guggenheim Partners Скотта Майнерда, настало время продавать биткоин — есть опасность дальнейшего снижения стоимости криптовалюты. В то же время главный инвестиционный стратег Bank of America Майкл Хартнетт назвал биткоин «худшим из всех пузырей». Хартнетт объяснил рост курса биткоина с начала осени на 250% спекулятивной манией.
Додано: Вів 12 січ, 2021 00:34
После того как биток за одни сутки смог потерять 25% на ровном месте (без плохих новостей). Я думаю институциональным "лохвесторам" это немного остудило разум. Покупали бы лучше акции Apple дальше и не лезли на минное поле. Слив показал, что сейчас, что в марте - нет в битке ликвидности которая бы соответствовала его капитализации.
8231 биткоин вброшенные на биржи способны обрушить рынок, который сплошь весь в деривативах с плечами 10х ... 100х. Ну и наоборот.
Додано: Вів 12 січ, 2021 00:40
чим більше шиткойнів, тим більше волатильність криптошизи - запам"ятайте цей твіт
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