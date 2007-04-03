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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2194219521962197

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 186
1) дно вже було пройдено
31%
57
2) не нижче 3500
12%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
61
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 00:24

  airmax78 написав:
  phantom_systems написав:
  Козак-характерник написав:Убивцю Віталіка краще інтрадей торгувати. :)

Да он непредсказуемый, интрадей лучше деда как сегодня. 30к не пробили, по 31к зашёл, по 34к вышел, всё как обычно.

Ребята, так вы миллионерами не станете.

Зато нервы целее и стальные шары во время просадок полировать не нужно :)
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 00:34

По словам инвестиционного директора компании Guggenheim Partners Скотта Майнерда, настало время продавать биткоин — есть опасность дальнейшего снижения стоимости криптовалюты. В то же время главный инвестиционный стратег Bank of America Майкл Хартнетт назвал биткоин «худшим из всех пузырей». Хартнетт объяснил рост курса биткоина с начала осени на 250% спекулятивной манией.
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 00:34

  airmax78 написав:
  phantom_systems написав:
  Козак-характерник написав:Убивцю Віталіка краще інтрадей торгувати. :)

Да он непредсказуемый, интрадей лучше деда как сегодня. 30к не пробили, по 31к зашёл, по 34к вышел, всё как обычно.

Ребята, так вы миллионерами не станете.

После того как биток за одни сутки смог потерять 25% на ровном месте (без плохих новостей). Я думаю институциональным "лохвесторам" это немного остудило разум. Покупали бы лучше акции Apple дальше и не лезли на минное поле. Слив показал, что сейчас, что в марте - нет в битке ликвидности которая бы соответствовала его капитализации.
8231 биткоин вброшенные на биржи способны обрушить рынок, который сплошь весь в деривативах с плечами 10х ... 100х. Ну и наоборот.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 00:40

  Zebra написав:
  airmax78 написав:
  phantom_systems написав:Да он непредсказуемый, интрадей лучше деда как сегодня. 30к не пробили, по 31к зашёл, по 34к вышел, всё как обычно.

Ребята, так вы миллионерами не станете.

После того как биток за одни сутки смог потерять 25% на ровном месте (без плохих новостей). Я думаю институциональным "лохвесторам" это немного остудило разум. Покупали бы лучше акции Apple дальше и не лезли на минное поле. Слив показал, что сейчас, что в марте - нет в битке ликвидности которая бы соответствовала его капитализации.
8231 биткоин вброшенные на биржи способны обрушить рынок, который сплошь весь в деривативах с плечами 10х ... 100х. Ну и наоборот.

чим більше шиткойнів, тим більше волатильність криптошизи - запам"ятайте цей твіт
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 01:18

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ну что, все, поехали дальше к 100куе?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 01:48

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

а комисы то небольшие, мемпул не забит...
с каждым нажатием на ф5 на воттумайн цена меняется на 100баксов .
давай, ползи, надо опять пробить млн грн за биток.
Востаннє редагувалось Diman в Вів 12 січ, 2021 02:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 02:00

  airmax78 написав:Ну что, все, поехали дальше к 100куе?

Когда выдыхаются продавцы (а также их стопы и ликвидации), легко тянуть цену вверх переставляя биды. Потом одним нажатием кнопки sell можно глубже заполнить стакан ботвы и страждущих.
Zebra
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