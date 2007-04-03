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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2195219621972198

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 186
1) дно вже було пройдено
31%
57
2) не нижче 3500
12%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
61
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 11:22

  airmax78 написав:Ну что, все, поехали дальше к 100куе?

думаю в диапазоне 30-35к годик постоим
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$ :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 11:22

  Zebra написав:рынок, который сплошь весь в деривативах с плечами 10х ... 100х. Ну и наоборот.

Не ринок, йопане казіно. :) Деривативи рулять.
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 11:24

  lrs7719 написав:
  Zebra написав:
После того как биток за одни сутки смог потерять 25% на ровном месте (без плохих новостей). Я думаю институциональным "лохвесторам" это немного остудило разум. Покупали бы лучше акции Apple дальше и не лезли на минное поле. Слив показал, что сейчас, что в марте - нет в битке ликвидности которая бы соответствовала его капитализации.
8231 биткоин вброшенные на биржи способны обрушить рынок, который сплошь весь в деривативах с плечами 10х ... 100х. Ну и наоборот.


Не фига себе "на пустом месте" - вертикальная палка от 22К до 42К - не считается?

Заработали не только лишь все.
Zebra
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