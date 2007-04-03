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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 січ, 2021 11:22
airmax78 написав:
Ну что, все, поехали дальше к 100куе?
думаю в диапазоне 30-35к годик постоим
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$
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Додано: Вів 12 січ, 2021 11:22
Zebra написав:
рынок, который сплошь весь в деривативах с плечами 10х ... 100х. Ну и наоборот.
Не ринок, йопане казіно.
Деривативи рулять.
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Додано: Вів 12 січ, 2021 11:24
lrs7719 написав: Zebra написав:
После того как биток за одни сутки смог потерять 25% на ровном месте (без плохих новостей). Я думаю институциональным "лохвесторам" это немного остудило разум. Покупали бы лучше акции Apple дальше и не лезли на минное поле. Слив показал, что сейчас, что в марте - нет в битке ликвидности которая бы соответствовала его капитализации.
8231 биткоин вброшенные на биржи способны обрушить рынок, который сплошь весь в деривативах с плечами 10х ... 100х. Ну и наоборот.
Не фига себе "на пустом месте" - вертикальная палка от 22К до 42К - не считается?
Заработали не только лишь все.
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