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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 січ, 2021 11:22
airmax78 написав:
Ну что, все, поехали дальше к 100куе?
думаю в диапазоне 30-35к годик постоим
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$
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Олежан
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Додано: Вів 12 січ, 2021 11:22
Zebra написав:
рынок, который сплошь весь в деривативах с плечами 10х ... 100х. Ну и наоборот.
Не ринок, йопане казіно.
Деривативи рулять.
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Козак-характерник
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Додано: Вів 12 січ, 2021 11:24
lrs7719 написав: Zebra написав:
После того как биток за одни сутки смог потерять 25% на ровном месте (без плохих новостей). Я думаю институциональным "лохвесторам" это немного остудило разум. Покупали бы лучше акции Apple дальше и не лезли на минное поле. Слив показал, что сейчас, что в марте - нет в битке ликвидности которая бы соответствовала его капитализации.
8231 биткоин вброшенные на биржи способны обрушить рынок, который сплошь весь в деривативах с плечами 10х ... 100х. Ну и наоборот.
Не фига себе "на пустом месте" - вертикальная палка от 22К до 42К - не считается?
Заработали не только лишь все.
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Додано: Вів 12 січ, 2021 11:44
Козак-характерник написав: Zebra написав:
рынок, который сплошь весь в деривативах с плечами 10х ... 100х. Ну и наоборот.
Не ринок, йопане казіно.
Деривативи рулять.
Тіки тим, що більше плече і трохи нижчі комісійні, по суті звичайна маржиналка.
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Додано: Вів 12 січ, 2021 12:29
Zebra написав: Козак-характерник написав: Zebra написав:
рынок, который сплошь весь в деривативах с плечами 10х ... 100х. Ну и наоборот.
Не ринок, йопане казіно.
Деривативи рулять.
Тіки тим, що більше плече і трохи нижчі комісійні, по суті звичайна маржиналка.
Я про інше. З появою деривативів, казіно, яке раніше було просто казіно, тепер стало йопане казіно.
Тупо ставки роблять всі. А вся стата доступна лише маніпулю, в який бік крутити колесо і кого стригти під нолик.
А зараз стригуть в обоє боки, всіх, як у тому відео з Артурчиком. Широким лезом. Зносять стопи, малюють такі фігури, що не вигадані досі. Тупо відбирають бабло. Примітивно. Навіть не імітуючи ринок. Сцуть прям в очі.
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Козак-характерник
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Додано: Вів 12 січ, 2021 13:06
КХ тебе знову обідрали?
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Додано: Вів 12 січ, 2021 13:08
OptiX написав:
КХ тебе знову обідрали?
Хто про що, а лисий про розчіску...
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Додано: Вів 12 січ, 2021 15:36
На тонком рынке накрутка, на ликвидном слив. Дядьки сливают трэшак.
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Додано: Вів 12 січ, 2021 15:56
Олежан написав: airmax78 написав:
Ну что, все, поехали дальше к 100куе?
думаю в диапазоне 30-35к годик постоим
А я думаю закупаться в конце года по 8к.
Если будет 35 целый год, то все майнеры следующий Новый год будут встречать на Мальдивах.
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Додано: Вів 12 січ, 2021 16:10
2,500 #BTC
(87,260,151 USD) transferred from unknown wallet to #Coinbase
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