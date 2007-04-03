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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 січ, 2021 17:08
greenozon написав:
2,500 #BTC
(87,260,151 USD) transferred from unknown wallet to #Coinbase
2500 битков сегодня это космическая сумма, а их в 8000 раз больше, способная дампануть цену на 10% только на слухе, что кто то 2500 перевел.
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Zebra
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Додано: Вів 12 січ, 2021 17:18
Zebra написав: greenozon написав:
2,500 #BTC
(87,260,151 USD) transferred from unknown wallet to #Coinbase
2500 битков сегодня это космическая сумма, а их в 8000 раз больше, способная дампануть цену на 10% только на слухе, что кто то 2500 перевел.
Вариант, что это может быть внебиржевая сделка или расчет за ядерное оружие - не рассматривается?
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airmax78
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Додано: Вів 12 січ, 2021 17:22
airmax78 написав: Zebra написав: greenozon написав:
2,500 #BTC
(87,260,151 USD) transferred from unknown wallet to #Coinbase
2500 битков сегодня это космическая сумма, а их в 8000 раз больше, способная дампануть цену на 10% только на слухе, что кто то 2500 перевел.
Вариант, что это может быть внебиржевая сделка или расчет за ядерное оружие - не рассматривается?
Думаю нет, поставка на Coinbase от институциональных инвесторов.
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Zebra
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Додано: Вів 12 січ, 2021 17:34
Zebra написав: airmax78 написав: Zebra написав:
2500 битков сегодня это космическая сумма, а их в 8000 раз больше, способная дампануть цену на 10% только на слухе, что кто то 2500 перевел.
Вариант, что это может быть внебиржевая сделка или расчет за ядерное оружие - не рассматривается?
Думаю нет, поставка на Coinbase от институциональных инвесторов.
Да, протупил. Ну, тогда ждем очередную коррекцию чтобы увеличить свою хомячью позицию.
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airmax78
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Додано: Вів 12 січ, 2021 17:41
Компания Grayscale возобновила прием депозитов в криптовалютные трасты. Тоже ждут.
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Aviq
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