RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2196219721982199

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 186
1) дно вже було пройдено
31%
57
2) не нижче 3500
12%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
61
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 17:08

  greenozon написав:2,500 #BTC
(87,260,151 USD) transferred from unknown wallet to #Coinbase

2500 битков сегодня это космическая сумма, а их в 8000 раз больше, способная дампануть цену на 10% только на слухе, что кто то 2500 перевел.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9566
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1233 раз.
Подякували: 1700 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 17:18

  Zebra написав:
  greenozon написав:2,500 #BTC
(87,260,151 USD) transferred from unknown wallet to #Coinbase

2500 битков сегодня это космическая сумма, а их в 8000 раз больше, способная дампануть цену на 10% только на слухе, что кто то 2500 перевел.

Вариант, что это может быть внебиржевая сделка или расчет за ядерное оружие - не рассматривается?
airmax78
 
Повідомлень: 37302
З нами з: 25.10.12
Подякував: 902 раз.
Подякували: 4463 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 17:22

  airmax78 написав:
  Zebra написав:
  greenozon написав:2,500 #BTC
(87,260,151 USD) transferred from unknown wallet to #Coinbase

2500 битков сегодня это космическая сумма, а их в 8000 раз больше, способная дампануть цену на 10% только на слухе, что кто то 2500 перевел.

Вариант, что это может быть внебиржевая сделка или расчет за ядерное оружие - не рассматривается?

Думаю нет, поставка на Coinbase от институциональных инвесторов.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9566
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1233 раз.
Подякували: 1700 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 17:34

  Zebra написав:
  airmax78 написав:
  Zebra написав:2500 битков сегодня это космическая сумма, а их в 8000 раз больше, способная дампануть цену на 10% только на слухе, что кто то 2500 перевел.

Вариант, что это может быть внебиржевая сделка или расчет за ядерное оружие - не рассматривается?

Думаю нет, поставка на Coinbase от институциональных инвесторов.

Да, протупил. Ну, тогда ждем очередную коррекцию чтобы увеличить свою хомячью позицию.
airmax78
 
Повідомлень: 37302
З нами з: 25.10.12
Подякував: 902 раз.
Подякували: 4463 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 17:41

Компания Grayscale возобновила прием депозитов в криптовалютные трасты. Тоже ждут.
Aviq
 
Повідомлень: 46
З нами з: 03.03.15
Подякував: 20 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 18:16

  greenozon написав:2,500 #BTC
(87,260,151 USD) transferred from unknown wallet to #Coinbase

За прошлый день таких много было уже после слива, но были и большие выводы оттуда. Думаю, батискаф готовят к погружению.

20 ч
1,500 #BTC (47,945,052 USD) transferred from unknown wallet to #Coinbase

20 ч
1,500 #BTC (48,652,616 USD) transferred from unknown wallet to #Coinbase

21 ч
2,000 #BTC (65,419,017 USD) transferred from unknown wallet to #Coinbase

22 ч
1,500 #BTC (48,942,233 USD) transferred from unknown wallet to #Coinbase
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1316
З нами з: 14.04.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 18:22

Комиссия за транзу btc 12 $, eth 37 $. Рай для мамкиных майнеров.
Это ж столько инвесторов на крипту надрачивает сейчас ?
:)
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1030
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 318 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 18:50

  andrein написав:Комиссия за транзу btc 12 $, eth 37 $. Рай для мамкиных майнеров.
Это ж столько инвесторов на крипту надрачивает сейчас ?
:)

:shock: 37 баксов за транзакцию с эфиром?!
А кому он нах сдался тогда?
airmax78
 
Повідомлень: 37302
З нами з: 25.10.12
Подякував: 902 раз.
Подякували: 4463 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 19:20

  airmax78 написав:
  andrein написав:Комиссия за транзу btc 12 $, eth 37 $. Рай для мамкиных майнеров.
Это ж столько инвесторов на крипту надрачивает сейчас ?
:)

:shock: 37 баксов за транзакцию с эфиром?!
А кому он нах сдался тогда?

Тем кто ещё не выскочил с DeFi.
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1030
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 318 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2196219721982199
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aviq і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 7127, 7128, 7129
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
71285 195889772
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 січ, 2021 18:51
Moneta
Валютный рынок в мире 1 ... 734, 735, 736
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7353 1717478
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 січ, 2021 11:47
maksimus silvestris
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 50525
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (28470)
12.01.2021 19:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.