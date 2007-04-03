|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 січ, 2021 17:08
greenozon написав:
2,500 #BTC
(87,260,151 USD) transferred from unknown wallet to #Coinbase
2500 битков сегодня это космическая сумма, а их в 8000 раз больше, способная дампануть цену на 10% только на слухе, что кто то 2500 перевел.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 9567
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1235 раз.
- Подякували: 1700 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 12 січ, 2021 17:18
Zebra написав: greenozon написав:
2,500 #BTC
(87,260,151 USD) transferred from unknown wallet to #Coinbase
2500 битков сегодня это космическая сумма, а их в 8000 раз больше, способная дампануть цену на 10% только на слухе, что кто то 2500 перевел.
Вариант, что это может быть внебиржевая сделка или расчет за ядерное оружие - не рассматривается?
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 37306
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 902 раз.
- Подякували: 4463 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 12 січ, 2021 17:22
airmax78 написав: Zebra написав: greenozon написав:
2,500 #BTC
(87,260,151 USD) transferred from unknown wallet to #Coinbase
2500 битков сегодня это космическая сумма, а их в 8000 раз больше, способная дампануть цену на 10% только на слухе, что кто то 2500 перевел.
Вариант, что это может быть внебиржевая сделка или расчет за ядерное оружие - не рассматривается?
Думаю нет, поставка на Coinbase от институциональных инвесторов.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 9567
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1235 раз.
- Подякували: 1700 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 12 січ, 2021 17:34
Zebra написав: airmax78 написав: Zebra написав:
2500 битков сегодня это космическая сумма, а их в 8000 раз больше, способная дампануть цену на 10% только на слухе, что кто то 2500 перевел.
Вариант, что это может быть внебиржевая сделка или расчет за ядерное оружие - не рассматривается?
Думаю нет, поставка на Coinbase от институциональных инвесторов.
Да, протупил. Ну, тогда ждем очередную коррекцию чтобы увеличить свою хомячью позицию.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 37306
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 902 раз.
- Подякували: 4463 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 12 січ, 2021 17:41
Компания Grayscale возобновила прием депозитов в криптовалютные трасты. Тоже ждут.
-
Aviq
-
-
- Повідомлень: 47
- З нами з: 03.03.15
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 січ, 2021 18:16
greenozon написав:
2,500 #BTC
(87,260,151 USD) transferred from unknown wallet to #Coinbase
За прошлый день таких много было уже после слива, но были и большие выводы оттуда. Думаю, батискаф готовят к погружению.
20 ч
1,500 #BTC (47,945,052 USD) transferred from unknown wallet to #Coinbase
20 ч
1,500 #BTC (48,652,616 USD) transferred from unknown wallet to #Coinbase
21 ч
2,000 #BTC (65,419,017 USD) transferred from unknown wallet to #Coinbase
22 ч
1,500 #BTC (48,942,233 USD) transferred from unknown wallet to #Coinbase
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 1316
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 201 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 січ, 2021 18:22
Комиссия за транзу btc 12 $, eth 37 $. Рай для мамкиных майнеров.
Это ж столько инвесторов на крипту надрачивает сейчас ?
-
andrein
-
-
- Повідомлень: 1029
- З нами з: 21.10.12
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 318 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 січ, 2021 18:50
andrein написав:
Комиссия за транзу btc 12 $, eth 37 $. Рай для мамкиных майнеров.
Это ж столько инвесторов на крипту надрачивает сейчас ?
37 баксов за транзакцию с эфиром?!
А кому он нах сдался тогда?
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 37306
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 902 раз.
- Подякували: 4463 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 12 січ, 2021 19:20
airmax78 написав: andrein написав:
Комиссия за транзу btc 12 $, eth 37 $. Рай для мамкиных майнеров.
Это ж столько инвесторов на крипту надрачивает сейчас ?
37 баксов за транзакцию с эфиром?!
А кому он нах сдался тогда?
Тем кто ещё не выскочил с DeFi.
-
andrein
-
-
- Повідомлень: 1029
- З нами з: 21.10.12
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 318 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 січ, 2021 19:55
andrein написав:
eth 37 $
Откуда дровишки? 2-3 эфира в блоке, комиссии минимальные, в районе 1$.
-
Витаха
-
-
- Повідомлень: 238
- З нами з: 11.10.10
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Zebra
і 4 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|71294
|195892597
|
Вів 12 січ, 2021 20:51
Zebra
|
|7353
|1717517
|
|
|38
|50525
|
|