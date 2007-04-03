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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 січ, 2021 20:25
обратил внимание, что крипто цыганва начала сильно топить за эфир па 4к и вабще топ1. С учетом крупного слива от БФ, начало появляться нехорошее предчувствие.
Додано: Вів 12 січ, 2021 22:27
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Козаче, як справи в фьючерс-торгівлі?
Додано: Вів 12 січ, 2021 22:40
Мои мысли вслух.Четко.Абсолютно согласен.Закрома уже полны,а он все не взлетает....Учитывая как EOS любит падать в одни и те же уровни,естественно легче заработать на каждой волне было,чем ждать перехая этих злочастных 4$.Сам думаю у этих отметок разгрузиться %40 так точно.Заманал он уже.Может тогда,по западлу-пробьет и полетит вверх.Так всегда и происходит..Как ипанет баксов на 8 По срокам уже давно пора.
На счет Зэка, не знаю...лью тонкой струйкой до сих пор,как только приходит в район 100+ 15 января если дело Битрексом ограничится-полетит вверх на 120+,если же подхватят другие биржи эти финты Битрекса,пойдет на дно..ну его нафиг..Лучше недозаработать,чем держать на руках еще один якорь.Может конечно его до 15 взвинтят,чтоб потом уронить-тут нужно смотреть завтра-послезавтра
Додано: Вів 12 січ, 2021 23:43
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