phantom_systems написав:Я как-то уже не жду по эосу выше 4. Подойдёт туда ещё раз, солью всё. Лучше брать по 50% профита на каждой волне, чем ждать по нему туземуна. Вот зек ещё может хорошо сыграть. Монера начала отрастать, АТН по ней 450 ещё далеко. Поэтому и зек могут к 150 забросить. Конечно, могут и к 50 спустить в очередной раз
Мои мысли вслух.Четко.Абсолютно согласен.Закрома уже полны,а он все не взлетает....Учитывая как EOS любит падать в одни и те же уровни,естественно легче заработать на каждой волне было,чем ждать перехая этих злочастных 4$.Сам думаю у этих отметок разгрузиться %40 так точно.Заманал он уже.Может тогда,по западлу-пробьет и полетит вверх.Так всегда и происходит..Как ипанет баксов на 8 По срокам уже давно пора. На счет Зэка, не знаю...лью тонкой струйкой до сих пор,как только приходит в район 100+ 15 января если дело Битрексом ограничится-полетит вверх на 120+,если же подхватят другие биржи эти финты Битрекса,пойдет на дно..ну его нафиг..Лучше недозаработать,чем держать на руках еще один якорь.Может конечно его до 15 взвинтят,чтоб потом уронить-тут нужно смотреть завтра-послезавтра
Крупные инвесторы снизили объемы вложений в криптовалюту на 97% В первую неделю января сумма средств, вложенных «китами» в цифровые активы, составила всего $29 млн, а в последнюю неделю перед праздниками — более $1 млрд. В JPMorgan предупредили: если ситуация усугубится, это может привести к падению цены биткоина
osafly написав:На счет Зэка, не знаю...лью тонкой струйкой до сих пор,как только приходит в район 100+ 15 января если дело Битрексом ограничится-полетит вверх на 120+,если же подхватят другие биржи эти финты Битрекса,пойдет на дно..ну его нафиг..Лучше недозаработать,чем держать на руках еще один якорь.Может конечно его до 15 взвинтят,чтоб потом уронить-тут нужно смотреть завтра-послезавтра
Если до 15 января не взлетит, я полностью выйду из него. Рост какой-то неуверенный. Может развернуться в любой момент.