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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2197219821992200

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.7 5 187
1) дно вже було пройдено
31%
58
2) не нижче 3500
12%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
61
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 20:25

обратил внимание, что крипто цыганва начала сильно топить за эфир па 4к и вабще топ1. С учетом крупного слива от БФ, начало появляться нехорошее предчувствие.
Aviq
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 22:27

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Козаче, як справи в фьючерс-торгівлі?
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 22:40

  phantom_systems написав:Я как-то уже не жду по эосу выше 4. Подойдёт туда ещё раз, солью всё. Лучше брать по 50% профита на каждой волне, чем ждать по нему туземуна. Вот зек ещё может хорошо сыграть. Монера начала отрастать, АТН по ней 450 ещё далеко. Поэтому и зек могут к 150 забросить. Конечно, могут и к 50 спустить в очередной раз :)


Мои мысли вслух.Четко.Абсолютно согласен.Закрома уже полны,а он все не взлетает....Учитывая как EOS любит падать в одни и те же уровни,естественно легче заработать на каждой волне было,чем ждать перехая этих злочастных 4$.Сам думаю у этих отметок разгрузиться %40 так точно.Заманал он уже.Может тогда,по западлу-пробьет и полетит вверх.Так всегда и происходит..Как ипанет баксов на 8 :lol: По срокам уже давно пора.
На счет Зэка, не знаю...лью тонкой струйкой до сих пор,как только приходит в район 100+ 15 января если дело Битрексом ограничится-полетит вверх на 120+,если же подхватят другие биржи эти финты Битрекса,пойдет на дно..ну его нафиг..Лучше недозаработать,чем держать на руках еще один якорь.Может конечно его до 15 взвинтят,чтоб потом уронить-тут нужно смотреть завтра-послезавтра
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 23:43

Крупные инвесторы снизили объемы вложений в криптовалюту на 97%
В первую неделю января сумма средств, вложенных «китами» в цифровые активы, составила всего $29 млн, а в последнюю неделю перед праздниками — более $1 млрд. В JPMorgan предупредили: если ситуация усугубится, это может привести к падению цены биткоина
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 00:13

  Витаха написав:
  andrein написав:eth 37 $

Откуда дровишки? 2-3 эфира в блоке, комиссии минимальные, в районе 1$.

Отсюда

https://www.nicehash.com/support/genera ... es?lang=ru

Сейчас уже 6$.
Btc - 6.90 $.
Вчера один блок поймали на 34 эфира.
Найсхэш всегда выводит по минимальной проходной комиссии.
Можно и 1$ поставить комсу, и ждать до лета. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 00:50

  osafly написав:На счет Зэка, не знаю...лью тонкой струйкой до сих пор,как только приходит в район 100+ 15 января если дело Битрексом ограничится-полетит вверх на 120+,если же подхватят другие биржи эти финты Битрекса,пойдет на дно..ну его нафиг..Лучше недозаработать,чем держать на руках еще один якорь.Может конечно его до 15 взвинтят,чтоб потом уронить-тут нужно смотреть завтра-послезавтра

Если до 15 января не взлетит, я полностью выйду из него. Рост какой-то неуверенный. Может развернуться в любой момент.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 00:57

  Aviq написав:Компания Grayscale возобновила прием депозитов в криптовалютные трасты. Тоже ждут.

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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 02:43

  Zebra написав:Козаче, як справи в фьючерс-торгівлі?


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