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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 січ, 2021 20:25
обратил внимание, что крипто цыганва начала сильно топить за эфир па 4к и вабще топ1. С учетом крупного слива от БФ, начало появляться нехорошее предчувствие.
Додано: Вів 12 січ, 2021 22:27
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Козаче, як справи в фьючерс-торгівлі?
Додано: Вів 12 січ, 2021 22:40
Мои мысли вслух.Четко.Абсолютно согласен.Закрома уже полны,а он все не взлетает....Учитывая как EOS любит падать в одни и те же уровни,естественно легче заработать на каждой волне было,чем ждать перехая этих злочастных 4$.Сам думаю у этих отметок разгрузиться %40 так точно.Заманал он уже.Может тогда,по западлу-пробьет и полетит вверх.Так всегда и происходит..Как ипанет баксов на 8 По срокам уже давно пора.
На счет Зэка, не знаю...лью тонкой струйкой до сих пор,как только приходит в район 100+ 15 января если дело Битрексом ограничится-полетит вверх на 120+,если же подхватят другие биржи эти финты Битрекса,пойдет на дно..ну его нафиг..Лучше недозаработать,чем держать на руках еще один якорь.Может конечно его до 15 взвинтят,чтоб потом уронить-тут нужно смотреть завтра-послезавтра
Додано: Вів 12 січ, 2021 23:43
Додано: Сер 13 січ, 2021 00:13
Отсюда
Сейчас уже 6$.
Btc - 6.90 $.
Вчера один блок поймали на 34 эфира.
Найсхэш всегда выводит по минимальной проходной комиссии.
Можно и 1$ поставить комсу, и ждать до лета.
Додано: Сер 13 січ, 2021 00:50
Если до 15 января не взлетит, я полностью выйду из него. Рост какой-то неуверенный. Может развернуться в любой момент.
Додано: Сер 13 січ, 2021 00:57
Додано: Сер 13 січ, 2021 10:02
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Альт-сезона как не было так и нет. Как и говорил ранее, без снижения индекса доминирования битка (хотя бы ниже 50%) ни о каком уверенном росте чего либо (в том числе и битка) речи быть не может равно как и о развитии индустрии в целом.
Хотя согласен с Кучинели - со времени роста 2017 года много чего случилось (хотя бы тупо рост колва денег) потому текущие уровни уже не кажутся какими то сильно случайными...
На среднестрок верю:
1. в хороший отстрел xrp хотя бы до уровня годовых хаёв (на этой неделе его делистнут со штатовских площадок, но в цене это уже учтено + xlm как бы намекает + анонимная крипта несмотря на прямые запреты растёт).
2. рост топ-дефаев (с кратными провалами, ясное дело)
3. рост лаунчей бинанса + сам бнб.
4. ну и на эфир будет давить ограничение предложений (как лок самих эфиров так и лок в дефаях), так что думаю что ATH точно будет, за 4К - зависит от многих факторов, в том числе и от успехов в продвижении ETH 2.0. Если будут позитивные новости и биток не убьют - то вполне реально. В январе 2018 года ETH/BTC= 0.12. Потому 2000 за эфир при битке 20000 это просто повторение ATH.
Додано: Сер 13 січ, 2021 10:07
Да, не нужен никому этот трэш, столько денег не напечатать, чтоб и биток взвинить до таких уровней, еще и все альты выкупать через "инвест. фонды", на это всю денежную массу надо будет пустить в трэшак. Они там безумны, но не настолько, разве что всю финансовую систему хотят опрокинуть, тогда уже все равно - завтра хоть трава не расти.
Опять накрутка на самом тонком рынке, когда в большинстве стран ночь. Значит, готовят большой слив.
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