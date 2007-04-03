Додано: Сер 13 січ, 2021 10:02

Альт-сезона как не было так и нет. Как и говорил ранее, без снижения индекса доминирования битка (хотя бы ниже 50%) ни о каком уверенном росте чего либо (в том числе и битка) речи быть не может равно как и о развитии индустрии в целом.

Хотя согласен с Кучинели - со времени роста 2017 года много чего случилось (хотя бы тупо рост колва денег) потому текущие уровни уже не кажутся какими то сильно случайными...



На среднестрок верю:



1. в хороший отстрел xrp хотя бы до уровня годовых хаёв (на этой неделе его делистнут со штатовских площадок, но в цене это уже учтено + xlm как бы намекает + анонимная крипта несмотря на прямые запреты растёт).

2. рост топ-дефаев (с кратными провалами, ясное дело)

3. рост лаунчей бинанса + сам бнб.

4. ну и на эфир будет давить ограничение предложений (как лок самих эфиров так и лок в дефаях), так что думаю что ATH точно будет, за 4К - зависит от многих факторов, в том числе и от успехов в продвижении ETH 2.0. Если будут позитивные новости и биток не убьют - то вполне реально. В январе 2018 года ETH/BTC= 0.12. Потому 2000 за эфир при битке 20000 это просто повторение ATH.