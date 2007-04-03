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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 січ, 2021 11:51
hxbbgaf написав:
только денег не напечатать, чтоб и биток взвинить до таких уровней
Навіщо друкувати, якщо можна просто графіки малювати?
Навіщо взагалі гадати на кавовій гущі про хаї, якщо щодня можна відщипувати на морозиво? Торгувати на запропонованих маніпулем рівнях.
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Додано: Сер 13 січ, 2021 12:04
Козак-характерник написав: hxbbgaf написав:
только денег не напечатать, чтоб и биток взвинить до таких уровней
Навіщо друкувати, якщо можна просто графіки малювати?
Навіщо взагалі гадати на кавовій гущі про хаї, якщо щодня можна відщипувати на морозиво? Торгувати на запропонованих маніпулем рівнях.
Надо, чтоб кто-то это покупал.
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