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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2198219922002201

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.7 5 187
1) дно вже було пройдено
31%
58
2) не нижче 3500
12%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
61
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 11:51

  hxbbgaf написав:только денег не напечатать, чтоб и биток взвинить до таких уровней

Навіщо друкувати, якщо можна просто графіки малювати? :) Навіщо взагалі гадати на кавовій гущі про хаї, якщо щодня можна відщипувати на морозиво? Торгувати на запропонованих маніпулем рівнях.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 12:04

  Козак-характерник написав:
  hxbbgaf написав:только денег не напечатать, чтоб и биток взвинить до таких уровней

Навіщо друкувати, якщо можна просто графіки малювати? :) Навіщо взагалі гадати на кавовій гущі про хаї, якщо щодня можна відщипувати на морозиво? Торгувати на запропонованих маніпулем рівнях.

Надо, чтоб кто-то это покупал.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 12:15

  Козак-характерник написав:
  hxbbgaf написав:только денег не напечатать, чтоб и биток взвинить до таких уровней

Навіщо друкувати, якщо можна просто графіки малювати? :) Навіщо взагалі гадати на кавовій гущі про хаї, якщо щодня можна відщипувати на морозиво? Торгувати на запропонованих маніпулем рівнях.


що Ви доказуєте чуваку, який переживає за карту киянина :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 12:23

Куна добавляє нові пари -

Всем привет!
Учитывая пользовательский спрос и всевозможные слухи вокруг Tether (USDT), мы приняли решение добавить на платформу 3 новые торговые пары.
Завтра (14.01.2021) в 12:00 по Киеву открываются рынки: BTC/USDC, ETH/USDC и USDT/USDC.
Желаем всем успешных торгов!
+50грн !
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greenozon
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greenozon Что за всевозможные слухи про Tether (USDT)?
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 13:01

  greenozon написав:Куна добавляє нові пари -

Всем привет!
Учитывая пользовательский спрос и всевозможные слухи вокруг Tether (USDT), мы приняли решение добавить на платформу 3 новые торговые пары.
Завтра (14.01.2021) в 12:00 по Киеву открываются рынки: BTC/USDC, ETH/USDC и USDT/USDC.
Желаем всем успешных торгов!


А когда очередные слушания по Тизеру??Или судебные решения??Или решения регулятора,чи шо там?? Я уже забыл про эту катавасию,ее тянут все время и переносят по времени..Когда очередной срок??
USDC пытаются раскрутить всеми возможными способами как альтернативу.Где то натыкался на статью что за этим стейблом стоят крупные игроки,такие как то ли JP Morgan то ли какой то другой монстр из американского банковского сектора.Не удивительно,что мечтают о скаме Тизера и вытеснении конкурента из рынка.
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 14:23

  osafly написав:
  greenozon написав:Куна добавляє нові пари -

Всем привет!
Учитывая пользовательский спрос и всевозможные слухи вокруг Tether (USDT), мы приняли решение добавить на платформу 3 новые торговые пары.
Завтра (14.01.2021) в 12:00 по Киеву открываются рынки: BTC/USDC, ETH/USDC и USDT/USDC.
Желаем всем успешных торгов!


А когда очередные слушания по Тизеру??Или судебные решения??Или решения регулятора,чи шо там?? Я уже забыл про эту катавасию,ее тянут все время и переносят по времени..Когда очередной срок??
USDC пытаются раскрутить всеми возможными способами как альтернативу.Где то натыкался на статью что за этим стейблом стоят крупные игроки,такие как то ли JP Morgan то ли какой то другой монстр из американского банковского сектора.Не удивительно,что мечтают о скаме Тизера и вытеснении конкурента из рынка.


15 января
andrein
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 16:02

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Короче говоря,15 января целая куча негатива и вопросов по рынку.
1.Тизер
2.Запрет на торги Риплом для американских корешей
3.Делистинг с Битрекс 3 ведущих анонимных монет.

По Зеку расставил сеткой ордера до 125 как реальный ТП. И примерно 20% оставил на 140-170,если вдруг скакнет в будующем,(в чем очень,ну очень сильно сомневаюсь) Проще будет наверное перезайти,но у меня,как то нет желания больше связываться с этой монетой тоже.Только на самых минимальных уровнях ее подбирать в будующем и не иначе. Воможно по достижению 120+ закрою все нафиг,если это произойдет в ближайшие сутки-полтора
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 16:16

  osafly написав:Короче говоря,15 января целая куча негатива и вопросов по рынку.

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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 16:16

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https://www.nytimes.com/2021/01/12/tech ... tunes.html
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