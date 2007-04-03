|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 січ, 2021 11:51
hxbbgaf написав:
только денег не напечатать, чтоб и биток взвинить до таких уровней
Навіщо друкувати, якщо можна просто графіки малювати?
Навіщо взагалі гадати на кавовій гущі про хаї, якщо щодня можна відщипувати на морозиво? Торгувати на запропонованих маніпулем рівнях.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 29010
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1992 раз.
- Подякували: 2127 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 січ, 2021 12:04
Козак-характерник написав: hxbbgaf написав:
только денег не напечатать, чтоб и биток взвинить до таких уровней
Навіщо друкувати, якщо можна просто графіки малювати?
Навіщо взагалі гадати на кавовій гущі про хаї, якщо щодня можна відщипувати на морозиво? Торгувати на запропонованих маніпулем рівнях.
Надо, чтоб кто-то это покупал.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 22022
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1608 раз.
- Подякували: 2281 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 13 січ, 2021 12:15
Козак-характерник написав: hxbbgaf написав:
только денег не напечатать, чтоб и биток взвинить до таких уровней
Навіщо друкувати, якщо можна просто графіки малювати?
Навіщо взагалі гадати на кавовій гущі про хаї, якщо щодня можна відщипувати на морозиво? Торгувати на запропонованих маніпулем рівнях.
що Ви доказуєте чуваку, який переживає за карту киянина
-
jump
-
-
- Повідомлень: 3499
- З нами з: 18.08.09
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 773 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 січ, 2021 12:23
Куна добавляє нові пари -
Всем привет!
Учитывая пользовательский спрос и всевозможные слухи вокруг Tether (USDT), мы приняли решение добавить на платформу 3 новые торговые пары.
Завтра (14.01.2021) в 12:00 по Киеву открываются рынки: BTC/USDC, ETH/USDC и USDT/USDC.
Желаем всем успешных торгов!
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 10554
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 771 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 13 січ, 2021 12:59
greenozon Что за всевозможные слухи про Tether (USDT)?
-
Dr_English
-
-
- Повідомлень: 237
- З нами з: 22.03.14
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 січ, 2021 13:01
greenozon написав:
Куна добавляє нові пари -
Всем привет!
Учитывая пользовательский спрос и всевозможные слухи вокруг Tether (USDT), мы приняли решение добавить на платформу 3 новые торговые пары.
Завтра (14.01.2021) в 12:00 по Киеву открываются рынки: BTC/USDC, ETH/USDC и USDT/USDC.
Желаем всем успешных торгов!
А когда очередные слушания по Тизеру??Или судебные решения??Или решения регулятора,чи шо там?? Я уже забыл про эту катавасию,ее тянут все время и переносят по времени..Когда очередной срок??
USDC пытаются раскрутить всеми возможными способами как альтернативу.Где то натыкался на статью что за этим стейблом стоят крупные игроки,такие как то ли JP Morgan то ли какой то другой монстр из американского банковского сектора.Не удивительно,что мечтают о скаме Тизера и вытеснении конкурента из рынка.
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 808
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 109 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 січ, 2021 14:23
osafly написав: greenozon написав:
Куна добавляє нові пари -
Всем привет!
Учитывая пользовательский спрос и всевозможные слухи вокруг Tether (USDT), мы приняли решение добавить на платформу 3 новые торговые пары.
Завтра (14.01.2021) в 12:00 по Киеву открываются рынки: BTC/USDC, ETH/USDC и USDT/USDC.
Желаем всем успешных торгов!
А когда очередные слушания по Тизеру??Или судебные решения??Или решения регулятора,чи шо там?? Я уже забыл про эту катавасию,ее тянут все время и переносят по времени..Когда очередной срок??
USDC пытаются раскрутить всеми возможными способами как альтернативу.Где то натыкался на статью что за этим стейблом стоят крупные игроки,такие как то ли JP Morgan то ли какой то другой монстр из американского банковского сектора.Не удивительно,что мечтают о скаме Тизера и вытеснении конкурента из рынка.
15 января
-
andrein
-
-
- Повідомлень: 1042
- З нами з: 21.10.12
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 319 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 січ, 2021 16:02
Короче говоря,15 января целая куча негатива и вопросов по рынку.
1.Тизер
2.Запрет на торги Риплом для американских корешей
3.Делистинг с Битрекс 3 ведущих анонимных монет.
По Зеку расставил сеткой ордера до 125 как реальный ТП. И примерно 20% оставил на 140-170,если вдруг скакнет в будующем,(в чем очень,ну очень сильно сомневаюсь) Проще будет наверное перезайти,но у меня,как то нет желания больше связываться с этой монетой тоже.Только на самых минимальных уровнях ее подбирать в будующем и не иначе. Воможно по достижению 120+ закрою все нафиг,если это произойдет в ближайшие сутки-полтора
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 808
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 109 раз.
-
- Профіль
-
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 22022
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1608 раз.
- Подякували: 2281 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 13 січ, 2021 16:16
-
yess
-
-
- Повідомлень: 69
- З нами з: 19.03.14
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|71335
|195920290
|
|
|7354
|1718047
|
Сер 13 січ, 2021 12:02
ЛОБ
|
|38
|50531
|
|