osafly написав:Короче говоря,15 января целая куча негатива и вопросов по рынку. 1.Тизер 2.Запрет на торги Риплом для американских корешей 3.Делистинг с Битрекс 3 ведущих анонимных монет.
По Зеку расставил сеткой ордера до 125 как реальный ТП. И примерно 20% оставил на 140-170,если вдруг скакнет в будующем,(в чем очень,ну очень сильно сомневаюсь) Проще будет наверное перезайти,но у меня,как то нет желания больше связываться с этой монетой тоже.Только на самых минимальных уровнях ее подбирать в будующем и не иначе. Воможно по достижению 120+ закрою все нафиг,если это произойдет в ближайшие сутки-полтора
А откуда инфа про запрет торгов Риплом? Бинанс_юсд например сдал назад и речь вроде о депозитах а не о делистинге.
Козак-характерник написав:Кайф! Тіко ледащий не шортив біток від 40.
Смотри, до стрингов не дошортся
Все по науці, куме! Рівень кредитного плеча 20. Заходжу в позицію 1% депо. Хапаю 1% профіту і тікаю...
1% - 150$.
Зачем тогда держать на бирже $14 850 без движухи Бо, при наступлении криптозимы по аналогии с 2018-м: 1. Криптобиржа может ввести 10 - 20% комиссию + заниженный курс за вывод в фиат. 2. Или же просто обанкротиться без всяких там последующих выплат ФГВФ. И будет тогда тебе х@й через плечо (наверно, отсюда пошло это выражение)
Всем привет! Учитывая пользовательский спрос и всевозможные слухи вокруг Tether (USDT), мы приняли решение добавить на платформу 3 новые торговые пары. Завтра (14.01.2021) в 12:00 по Киеву открываются рынки: BTC/USDC, ETH/USDC и USDT/USDC. Желаем всем успешных торгов!
А когда очередные слушания по Тизеру??Или судебные решения??Или решения регулятора,чи шо там?? Я уже забыл про эту катавасию,ее тянут все время и переносят по времени..Когда очередной срок?? USDC пытаются раскрутить всеми возможными способами как альтернативу.Где то натыкался на статью что за этим стейблом стоят крупные игроки,такие как то ли JP Morgan то ли какой то другой монстр из американского банковского сектора.Не удивительно,что мечтают о скаме Тизера и вытеснении конкурента из рынка.
За USDC стоит Циркуль, Коинбэйс и сотоварищи. Лобби у них в Штатах хорошее. Только вот тезер теперь живее всех живых. Они столько бабла на пампе топовой альты подняли, что проблем с обеспечением у них точно нет.
lrs7719 написав:А откуда инфа про запрет торгов Риплом? Бинанс_юсд например сдал назад и речь вроде о депозитах а не о делистинге.
Так Бинанс американский и запретил торги вроде риплом..И куча бирж приостанавливает и депозиты и торговлю риплом вроде..Этих новостей по риплу уже столько было,что за всем и не уследишь.Меня он мало интересует,у меня в закромах его нет.Потому-мне пофиг на него!Пусть этот фантик вообще выкинут отовсюду.Аферистов!
Програміст з Німеччини Стефан Томас, який проживає в Сан-Франциско, втратив доступ до гаманця, на якому зберігається 7002 біткоїнів (близько $ 220 млн). Біткоїни він отримав в 2011 році як винагороду за створення анімаційного відео. Але кілька років тому програміст втратив папір, на якій записав пароль гаманцю. За словами Томаса, ідея бути самому собі банком аналогічна ідеї робити самому собі взуття.
Пароль на бумажке? Вроде програмер, а олень
Бред Ясар, підприємець з Лос-Анджелеса, змушений тримати вдома кілька настільних комп'ютерів, що містять тисячі біткоїнів, які він створив або добув в перші дні після створення цієї валюти. Він втратив свої паролі багато років тому і тепер зберігає жорсткі диски, що містять їх. «Я витратив сотні годин протягом декількох років, намагаючись повернутися в ці гаманці», — сказав він.
Тоже олень. На кой ему эти компы держать, если достаточно wallet.dat скопировать?
Підприємець з Барбадосу Габріель Абед втратив близько 800 біткоїнів (приблизно $ 25 млн) в 2011 році, коли його колега переформатував ноутбук, який містить секретні ключі до біткоїн-гаманця. Абед зазначає, що до появи біткоїна на острові Барбадос навіть відкрити рахунок в системі PayPal було практично неможливо, а відкритість технології біткоїна, за його словами, вперше дала йому повний доступ до цифрового фінансовому світу.
Коллега имел полный доступ к его личному ноуту? Ещё один олень