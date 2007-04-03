airmax78 написав:phantom_systems Но 90% населения Земли - олени. Почему и говорю, что биткоин никогда не станет платежным средством.
Уже ведь есть трасты и депозитарии типа Грэйскэйла. Со временем их будет больше. Зачем туда относят монеты? В том числе чтобы не попасть на большие деньги как вышеупомянутые олени. Пароли на бумажках, самоуничтожающиеся флэшки в заначках, случайно выброшенные на свалку жёсткие диски с кошельками, хакнутые леджеры-трезоры, что там ещё? Паяльник в задницу в конце концов.
Траст? Крекс-пекс-фекс. Забыли 90-е. Где будет тот траст завтра со всеми средствами. Ох, непуганые они там, не проходили, что деньгни не раздают просто так дядям на улице и в интернете тоже, рухнет весь этот трэшак к чертям собачьим.