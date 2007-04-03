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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2200220122022203

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.7 5 187
1) дно вже було пройдено
31%
58
2) не нижче 3500
12%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
61
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 22:58

  phantom_systems написав:
  airmax78 написав:phantom_systems Но 90% населения Земли - олени. Почему и говорю, что биткоин никогда не станет платежным средством.

Уже ведь есть трасты и депозитарии типа Грэйскэйла. Со временем их будет больше. Зачем туда относят монеты? В том числе чтобы не попасть на большие деньги как вышеупомянутые олени. Пароли на бумажках, самоуничтожающиеся флэшки в заначках, случайно выброшенные на свалку жёсткие диски с кошельками, хакнутые леджеры-трезоры, что там ещё? Паяльник в задницу в конце концов.

Траст? :lol: Крекс-пекс-фекс. Забыли 90-е. Где будет тот траст завтра со всеми средствами. Ох, непуганые они там, не проходили, что деньгни не раздают просто так дядям на улице и в интернете тоже, рухнет весь этот трэшак к чертям собачьим.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 23:17

  phantom_systems написав:
  airmax78 написав:phantom_systems Но 90% населения Земли - олени. Почему и говорю, что биткоин никогда не станет платежным средством.

Уже ведь есть трасты и депозитарии типа Грэйскэйла. Со временем их будет больше. Зачем туда относят монеты?


Там не только деньги относят, а там еще премия около 30% к цене монет, ведь покупаются типа купоны, а не монеты. И купоны идут с премией эмитентам. Так сорить деньгами только вертолетными можно.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 23:50

  greenozon написав:Регулирующий орган Великобритании предупреждает криптоинвесторов о риске потерять «все свои деньги»
https://www.bloomberg.com/news/articles ... heir-money


andrein
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 23:59

По ходу ещё один загон в процессе. Видать, мало оленей в прошлый раз на 40к закупилось.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 00:05

  phantom_systems написав:По ходу ещё один загон в процессе. Видать, мало оленей в прошлый раз на 40к закупилось.

На импичменте Трампу особо впечатлительных засадят.
Zebra
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  #<1 ... 2200220122022203
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