Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 січ, 2021 22:58
phantom_systems написав: airmax78 написав: phantom_systems
Но 90% населения Земли - олени. Почему и говорю, что биткоин никогда не станет платежным средством.
Уже ведь есть трасты и депозитарии типа Грэйскэйла. Со временем их будет больше. Зачем туда относят монеты? В том числе чтобы не попасть на большие деньги как вышеупомянутые олени. Пароли на бумажках, самоуничтожающиеся флэшки в заначках, случайно выброшенные на свалку жёсткие диски с кошельками, хакнутые леджеры-трезоры, что там ещё? Паяльник в задницу в конце концов.
Траст?
Крекс-пекс-фекс. Забыли 90-е. Где будет тот траст завтра со всеми средствами. Ох, непуганые они там, не проходили, что деньгни не раздают просто так дядям на улице и в интернете тоже, рухнет весь этот трэшак к чертям собачьим.
hxbbgaf
Повідомлень: 22025
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1608 раз.
Подякували: 2281 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 13 січ, 2021 23:17
phantom_systems написав: airmax78 написав: phantom_systems
Но 90% населения Земли - олени. Почему и говорю, что биткоин никогда не станет платежным средством.
Уже ведь есть трасты и депозитарии типа Грэйскэйла. Со временем их будет больше. Зачем туда относят монеты?
Там не только деньги относят, а там еще премия около 30% к цене монет, ведь покупаются типа купоны, а не монеты. И купоны идут с премией эмитентам. Так сорить деньгами только вертолетными можно.
Zebra
Повідомлень: 9572
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1235 раз.
Подякували: 1704 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 13 січ, 2021 23:59
По ходу ещё один загон в процессе. Видать, мало оленей в прошлый раз на 40к закупилось.
phantom_systems
Повідомлень: 1321
З нами з: 14.04.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 201 раз.
Профіль
Додано: Чет 14 січ, 2021 00:05
phantom_systems написав:
По ходу ещё один загон в процессе. Видать, мало оленей в прошлый раз на 40к закупилось.
На импичменте Трампу особо впечатлительных засадят.
Zebra
Повідомлень: 9572
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1235 раз.
Подякували: 1704 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 14 січ, 2021 01:50
Zebra написав: phantom_systems написав:
По ходу ещё один загон в процессе. Видать, мало оленей в прошлый раз на 40к закупилось.
На импичменте Трампу особо впечатлительных засадят.
Чего-то все остальное на него не реагирует, реагирует только криптопирамида.
Больше похоже на выкуп с печатного станка для накрутки. И опять в самое низколиквидное время, самое удобное для манипуляции. 9-10 утра и 23-01 ночи но нашему времени.
hxbbgaf
Повідомлень: 22025
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1608 раз.
Подякували: 2281 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 14 січ, 2021 01:58
Аlександр написав:
Зачем тогда держать на бирже $14 850 без движухи
Обеспечение против ликвидации.
Козак-характерник
2
Повідомлень: 29011
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1992 раз.
Подякували: 2127 раз.
Профіль
Додано: Чет 14 січ, 2021 10:09
То самое "возвращение к норме" на графике класического пузыря.
hxbbgaf
Повідомлень: 22025
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1608 раз.
Подякували: 2281 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 14 січ, 2021 10:35
hxbbgaf написав:
То самое "возвращение к норме" на графике класического пузыря.
Если это кот, то диапазон 39'000-40'000 - идеальное место, чтобы его ловить. Стоп 40'500 ИМХО
sleazy
Повідомлень: 421
З нами з: 24.05.11
Подякував: 1582 раз.
Подякували: 208 раз.
Профіль
Додано: Чет 14 січ, 2021 10:43
Zebra написав: phantom_systems написав:
По ходу ещё один загон в процессе. Видать, мало оленей в прошлый раз на 40к закупилось.
На импичменте Трампу особо впечатлительных засадят.
а що там по імпічменту трампону, вже прийняли оба органи?
2) якого фіга його імпічати якщо він по факту президент ще від сили 6 днів???
greenozon
Повідомлень: 10566
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 771 раз.
Профіль
Додано: Чет 14 січ, 2021 10:53
greenozon написав: Zebra написав: phantom_systems написав:
По ходу ещё один загон в процессе. Видать, мало оленей в прошлый раз на 40к закупилось.
На импичменте Трампу особо впечатлительных засадят.
а що там по імпічменту трампону, вже прийняли оба органи?
2) якого фіга його імпічати якщо він по факту президент ще від сили 6 днів???
Імпічмент не тільки для зняття з посади. По Трампу такої мети не ставлять. Набагато страшніші подальші наслідки імпічменту.
Мечтательный бычок
Повідомлень: 617
З нами з: 03.10.12
Подякував: 70 раз.
Подякували: 84 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
ТупУм
,
Ірина_
,
Модератор
Схожі теми
71395
195942145
7354
1718465
Сер 13 січ, 2021 12:02 ЛОБ
38
50539