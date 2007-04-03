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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 січ, 2021 11:22
Біток перетворили маніпулі на овнокоїн.
Стрижуть і лонгустів, і шортунів. Широким лезом. В обоє боки. Нікому пощади немає.
"Ринок".
Цирульня. Йопане казіно.
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Козак-характерник
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Додано: Чет 14 січ, 2021 11:33
Козак-характерник написав:
Біток перетворили маніпулі на овнокоїн.
Стрижуть і лонгустів, і шортунів. Широким лезом. В обоє боки. Нікому пощади немає.
"Ринок".
Цирульня. Йопане казіно.
чего это?
вон макс78 за пару дней заработал 5000 баксов.
по 33к купил сейчас по 38к легко продать можно.
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$
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Олежан
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Додано: Чет 14 січ, 2021 11:36
Олежан написав:
чего это?
"Ринок"
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Козак-характерник
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Додано: Чет 14 січ, 2021 11:45
sleazy написав: hxbbgaf написав:
То самое "возвращение к норме" на графике класического пузыря.
Если это кот, то диапазон 39'000-40'000 - идеальное место, чтобы его ловить. Стоп 40'500 ИМХО
Многовато.
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