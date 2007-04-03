Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 січ, 2021 11:22
Біток перетворили маніпулі на овнокоїн.
Стрижуть і лонгустів, і шортунів. Широким лезом. В обоє боки. Нікому пощади немає.
"Ринок".
Цирульня. Йопане казіно.
Козак-характерник
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Додано: Чет 14 січ, 2021 11:33
Козак-характерник написав:
Біток перетворили маніпулі на овнокоїн.
Стрижуть і лонгустів, і шортунів. Широким лезом. В обоє боки. Нікому пощади немає.
"Ринок".
Цирульня. Йопане казіно.
чего это?
вон макс78 за пару дней заработал 5000 баксов.
по 33к купил сейчас по 38к легко продать можно.
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$
Олежан
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Додано: Чет 14 січ, 2021 11:36
Олежан написав:
чего это?
"Ринок"
Козак-характерник
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Додано: Чет 14 січ, 2021 11:45
sleazy написав: hxbbgaf написав:
То самое "возвращение к норме" на графике класического пузыря.
Если это кот, то диапазон 39'000-40'000 - идеальное место, чтобы его ловить. Стоп 40'500 ИМХО
Многовато.
hxbbgaf
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Додано: Чет 14 січ, 2021 14:42
Не нравится мне этот рост без причины, могут постричь в любой момент. Зек так и не смог пробить 120 даже с третьего раза. Ликвидности нет, одни боты типа делают рынок. Вышел из него полностью в диапазоне 115-119.
phantom_systems
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Додано: Чет 14 січ, 2021 14:48
Олежан написав: Козак-характерник написав:
Біток перетворили маніпулі на овнокоїн.
Стрижуть і лонгустів, і шортунів. Широким лезом. В обоє боки. Нікому пощади немає.
"Ринок".
Цирульня. Йопане казіно.
чего это?
вон макс78 за пару дней заработал 5000 баксов.
по 33к купил сейчас по 38к легко продать можно.
По 33333 - это самый высокий курс был по которому покупал. После этого во время последней просадки сработали ордера на 32000 и 31000. Сейчас средний курс 29000.
airmax78
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Додано: Чет 14 січ, 2021 15:02
Я бы выходил сейчас из деда. Шансы повторить 30к выше, чем 45к. Ночью сбросил остатки деда по 37к+
Востаннє редагувалось
phantom_systems
в Чет 14 січ, 2021 15:06, всього редагувалось 1 раз.
phantom_systems
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Додано: Чет 14 січ, 2021 15:03
http://prntscr.com/wnejtb
хто пояснить для тих хто в танку, що це за "спалювання" тезера?
дякую наперед
greenozon
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Додано: Чет 14 січ, 2021 15:09
Тезер сжигается, когда выходят из него в фиат
phantom_systems
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