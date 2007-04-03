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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 січ, 2021 17:01
airmax78 написав: Олежан написав: Козак-характерник написав:
Біток перетворили маніпулі на овнокоїн.
Стрижуть і лонгустів, і шортунів. Широким лезом. В обоє боки. Нікому пощади немає.
"Ринок".
Цирульня. Йопане казіно.
чего это?
вон макс78 за пару дней заработал 5000 баксов.
по 33к купил сейчас по 38к легко продать можно.
По 33333 - это самый высокий курс был по которому покупал. После этого во время последней просадки сработали ордера на 32000 и 31000. Сейчас средний курс 29000.
ЭТО СКОЛЬКО БИТКОВ ТЫ КУПИЛ?
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$
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Олежан
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Додано: Чет 14 січ, 2021 17:10
Олежан написав:
ЭТО СКОЛЬКО БИТКОВ ТЫ КУПИЛ?
Такие вопросы здесь задавать не принято. Вы же в реале у людей не спрашиваете, сколько у них денег и где лежат?
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phantom_systems
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Додано: Чет 14 січ, 2021 18:01
Вот что пишут:
на бинансе люди слили объемов на сумму битков 2000 начиная с 39500
но маркетмейкер их сливы все удержал и цену особо не уронил
за минуту например слили на 784 битка
Сомневаюсь, что это были "люди". Это были сами подставные конторы ФРС, которые и накручивали пирамиду, а теперь сливаются и чтоб пока не падало, опять помогает печатный станок.
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hxbbgaf
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Додано: Чет 14 січ, 2021 18:04
hxbbgaf написав:
Вот что пишут:
на бинансе люди слили объемов на сумму битков 2000 начиная с 39500
но маркетмейкер их сливы все удержал и цену особо не уронил
за минуту например слили на 784 битка
Сомневаюсь, что это были "люди". Это были сами подставные конторы ФРС, которые и накручивали пирамиду, а теперь сливаются и чтоб пока не падало, опять помогает печатный станок.
Без рептилоидов и иллюминатов картина неполная - опишите всю схему, плиз
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zРадио
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Додано: Чет 14 січ, 2021 18:13
zРадио написав: hxbbgaf написав:
Вот что пишут:
на бинансе люди слили объемов на сумму битков 2000 начиная с 39500
но маркетмейкер их сливы все удержал и цену особо не уронил
за минуту например слили на 784 битка
Сомневаюсь, что это были "люди". Это были сами подставные конторы ФРС, которые и накручивали пирамиду, а теперь сливаются и чтоб пока не падало, опять помогает печатный станок.
Без рептилоидов и иллюминатов картина неполная - опишите всю схему, плиз
лучше не стоит, за нами следят
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Aviq
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Додано: Чет 14 січ, 2021 18:15
мда, 25 снова отменяется? кто-то шортит от 40?
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DmitryK
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